ВСУ отминусовали еще 1040 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 8 апреля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1040 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 307 540 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 1 танк, 2 бронемашины и 64 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 847 танков, 24 370 ББМ и 39 689 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1724 единиц реактивных систем залпового огня и 1341 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 350 вертолетов и 227 539 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4517 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 88 332 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4119 – специальной техники.

Напомним, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нейтрализовали последний железнодорожный паром российских оккупантов в Керчи. Удар по объекту был нанесен в ночь на 6 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, регулярные украинские атаки по российской нефтяной инфраструктуре существенно перегружает ПВО страны-агрессора и приводит к проблемам в экспорте нефти. Пропагандисты в РФ признают проблемы в борьбе с украинскими атаками и жалуются на нехватку ракет-перехватчиков.

