ВСУ отминусовали еще 1240 оккупантов и более 40 российских артсистем – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1240 военнослужащих захватнической армии РФ. Так что общее количество отминусованной в войне живой силы агрессора возросло до 845 310.

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Накануне защитники также уничтожили 302 единицы военной техники и вооружения врага. Обновленные данные 6 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

К списку потерь РФ в Украине добавилось 46 артиллерийских систем (всего 22 753), 18 танков (9965), 16 боевых бронированных машин (20 737), две РСЗО (1271) и два средства ПВО (1055).

В небе защитники сбили еще 83 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 24 185), а на земле сожгли 133 единицы автомобильной техники и автоцистерн (36 211), две – спецтехники (3737).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 3054 крылатые ракеты, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку войск страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам британской разведки, в течение января 2025 года оккупационная армия РФ потеряла на войне против Украины 48 240 военнослужащих. При этом рекордные потери захватчиков по количеству убитых и раненых были зафиксированы в декабре 2024-го – 48 670.

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