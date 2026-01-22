ВСУ отминусовали 1 070 оккупантов за сутки и много техники: в Генштабе озвучили цифры

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской армии на 1 070 захватчиков. Общие боевые потери страны-агрессора России в живой силе составляют 1 млн 230 тыс. 810 человек.

Ликвидировано также немало единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 21 января, украинские защитники ликвидировали 9 танков (11 596), 5 боевых бронированных машин (23 943), 53 артиллерийские системы (35 516), 2 РСЗО (1 623), 3 средства ПВО (1 282) и 669 БпЛА оперативно-тактического уровня (112 828).

Также уничтожено 178 единиц автомобильной техники и автоцистерн (75 416).

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 434 самолета, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 049 единиц спецтехники.

Напомним, украинские десантники на днях за несколько минут поразили два российских зенитно-ракетных комплекса "Бук-М2" и "Бук-М3" на Северо-Слобожанском направлении. Работой отличились бойцы Центра беспилотных систем группировки войск "Курск". Общая стоимость потерянной техники врага составляет ориентировочно 70 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают снижать военный потенциал российских оккупантов. В частности, наши бойцы поразили объекты ПВО в Крыму и склад беспилотников на ВОТ Донецкой области.

