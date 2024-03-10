ВСУ отминусовали сотни дронов на Таврийском направлении и проредили ряды врага, – Тарнавский

В течение суток 9 марта в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" произошло более 50 боевых столкновений. Потери врага в живой силе превысили 300 человек, также россияне потеряли свыше 60 единиц военной техники и вооружений.

При этом украинские воины нейтрализовали 312 вражеских дронов разных типов. О том, как прошли предыдущие сутки, рассказал командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

На Таврийском направлении враг продолжает интенсивно атаковать позиции украинских войск.

"В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за минувшие сутки произошло 54 боевых столкновения. Враг нанес 27 авиаударов, 153 удара дронами-камикадзе, совершил 1252 обстрела. Наши защитники и защитницы проводят оборонительную операцию и наносят российским оккупантам значительные потери", – отметил Тарнавский.

В частности, накануне украинские воины ликвидировали или ранили 310 российских оккупантов. Также без учета БПЛА они уничтожили 65 единиц российской техники и вооружения.

Так, 9 марта захватчики потеряли:

12 танков,

17 боевых бронемашин,

пять артиллерийских систем,

одну РСЗО,

28 автомобилей,

одну единицу спецтехники.

"Среди уничтоженной и поврежденной вражеской техники – один самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", одна САУ "Гиацинт", одна РСЗО БМ-21 "Град", два комплекса видеонаблюдения "Муром-М", – добавил Тарнавский.

Кроме того, защитники Украины обезвредили 312 враждебных БПЛА разных типов, а также уничтожили четыре российских склада боеприпасов и один блиндаж оккупантов.

Напомним, ранее пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, сколько российских кораблей находятся на ремонте в Крыму. По его словам, захватчики понимают собственную уязвимость на оккупированном полуострове, однако "не имеют особого выбора".