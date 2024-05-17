ВСУ отминусовали за сутки 1410 оккупантов, 18 танков и два самолета врага – Генштаб

Силы обороны Украины за еще одни сутки боев на фронте уничтожили 184 единицы военной техники и вооружения оккупационных войск РФ, в частности приземлили еще два самолета. В ряды "груза-200/300" защитники отправили по меньшей мере 1410 захватчиков.

По приблизительным подсчетам, страна-агрессор потеряла на украинской земле около 489 870 личного состава. Данные об этом по состоянию на 17 мая обновил Генеральный штаб ВСУ.

Помимо большого количества живой силы врага, накануне бойцы уничтожили 38 российских артиллерийских систем (всего 12603), 18 танков (7547), 14 боевых бронированных машин (14 552), два средства ПВО (800), одну РСЗО (107).

В небе защитники сбили 45 беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 10 073) и два самолета (353) ВС РФ.

Также воины сожгли еще 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 17 104), семь – спецтехники (2062) оккупантов.

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение еще одного вертолета (всех 326 ). Речь идет о сбитии вражеского Ка-52 "Аллигатор" стоимостью $16 млн, который 13 мая поразили бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й ОМБр.

С начала полномасштабной войны Силы обороны обезвредили также 2200 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, подлодку армии страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, артиллеристы бойцы 40-й ОАэБр имени Великого князя Витовта превратили в пепел большой полевой склад БК, где оккупанты накапливали артиллерийские снаряды. Также защитники уничтожили российскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

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