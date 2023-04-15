ВСУ отработали по позициям войск РФ на юге: озвучены потери врага

В пятницу, 14 апреля, украинская авиация отработала по позициям российских оккупационных войск в Херсонской области. Были нанесены два удара по районам сосредоточения живой силы и техники противника в Каховском районе.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook. Также на юге по захватчикам результативно отработали ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины.

В результате за день были уничтожены 10 военных "второй армии мира", три беспилотника, станция радиоэлектронной борьбы, лодка, переоборудованная для российской ДРГ, а также танк и еще пять единиц автомобильной и бронированной техники врага.

"На одном из островов уничтожен полевой пункт боеснабжения и наблюдательный пункт", – добавили в ОК "Юг".

Там отметили, что обстановка на юге остается стабильно сложной, но контролируемой Силами обороны. В течение суток перемен в состоянии, составе и положении войск противника, а также признаков формирования им наступательных группировок обнаружено не было.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российская армия за время полномасштабной войны потеряла более 10 тыс. единиц техники. В частности, оккупанты потеряли 2/3 танков и почти половину БМП, с которыми начинали вторжение в Украину.

– За город Бахмут в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между Силами обороны Украины и российскими захватчиками. Наши пограничники отбили очередной штурм наемников ЧВК "Вагнер", враг понес потери.

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