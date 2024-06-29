ВСУ отразили 12 попыток врага атаковать Волчанск: всего на фронте произошло 117 боевых столкновений - Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону Вооруженных сил Украины. Наиболее горячим остается Покровское направление. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 субботы, 29 июня.

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С начала суток в настоящее время на фронте произошло 117 боевых столкновений. Среди них 12 безуспешных попыток врага атаковать харьковский Волчанск, отметили в командовании ВСУ.

"Нужно отметить эффективную боевую работу воинов 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", мастерски и точно поражающих живую силу и военную технику российских захватчиков", - подчеркнули в Генштабе. Отметим, что в настоящее время запорожские артиллеристы выполняют боевые задания на территории Донецкой области.

В течение этих суток противник нанес по территории Украины два ракетных (тремя ракетами) и 40 авиаударов с применением 72 КАБов, также атаковал 284 дронами-камикадзе и совершил более 3000 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

В свою очередь воздушные силы, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили пункт управления оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и три района сосредоточения личного состава противника.

В Харьковском направлении в течение дня украинские защитники успешно остановили 12 попыток противника улучшить свое положение в районе Волчанска. Российские террористы понесли потери и отошли, рассказали в Генштабе.

На Купянском и Лиманском направлениях количество боевых столкновений возросло до 13. Враг пытался наступать в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Грековки, Невского и Торского. 5 атак на это время отражены, продолжаются бои, ситуация под контролем украинских защитников.

На Северском направлении было шесть неудачных попыток оккупантов вытеснить наших защитников с позиций в районах Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении агрессор семь раз безуспешно атаковал украинских защитников вблизи Калиновки, Григорьевки и Временного Яра. Еще одно сражение продолжается в районе Нового. Потери позиций и территорий не допущены.

На направлении Горловка – Торец противник при поддержке авиации семь раз атаковал позиции украинской армии. Еще одно сражение продолжается вблизи Нью-Йорка, ситуация под контролем Сил обороны.

На Покровском направлении до сих пор горячо. С начала суток количество боеприкосновений увеличилось до 41. Наибольшая активность противника сохраняется из района Очеретиного. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Воздвиженки, Сокола, Новоселовки Первой, воины уже отразили 29 атак агрессора, 12 столкновений еще продолжаются", - отметили в Генштабе.

Предварительно на этом направлении потери кафиров в сутки составляют 252 человека (из них 106 убиты). Уничтожены танк, семь автомобилей и РСЗО БМ-21 "Град". Повреждены семь орудий и минометов, шесть автомобилей и четыре боевых бронированных машин противника.

На Кураховском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. В настоящее время 11 атак успешно отбиты. Напряженной остается обстановка в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются три боестолкновения. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения окупантов вглубь территории Украины.

На Времивском направлении сегодня агрессор семь раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского.

На Ореховском направлении произошло две атаки врага в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении очередные четыре попытки врага взять позиции наших воинов в районе Крынков потерпели неудачу.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки, 28 июня, в Украине произошло 170 боевых столкновений. Общие потери РФ составили 1070 человек, а также семь танков, 25 ББМ, 57 артсистем, 29 БПЛА ОТР, две ракеты, 54 авто и пять единиц спецтехники.

Тем временем в Беларуси обвинили Украину в якобы опрокидывании к границе на Житомирщине войск и военной техники, а также в планировании диверсий. Приспешники диктатора Лукашенко пригрозили "блокировать и уничтожать "ДРГ" и обвинили Запад в "разрешении горячего конфликта".

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