ВСУ отразили 20 атак оккупантов, наиболее жарко в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке — Генштаб

Российские оккупанты 6 апреля продолжили атаковать на четырех направлениях на украинском Донбассе. Самые ожесточенные бои шли за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, там за сутки украинские воины отбили свыше 20 вражеских штурмов.

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Тем временем Силы обороны продолжают наносить российским оккупационным войскам потери в живой силе и технике, госпитали на оккупированных территориях переполнены ранеными захватчиками. Об этом в вечернем оперативном своде рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Российские войска не отказываются от планов полностью оккупировать украинский Донбасс. Поэтому 6 апреля они продолжили наступательные действия на четырех основных направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Силы обороны там за сутки отразили более 20 вражеских атак.

Как и в предыдущие дни и недели, самые ожесточенные бои сегодня шли за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

В районе Лимана россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Спорного.

На Авдеевском и Марьинском направлениях 6 апреля захватчики пытались наступать в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки, однако успеха не добились.

Самые ожесточенные бои на указанном участке продолжаются за Марьинку, где были отражены 13 вражеских атак.

На Бахмутском направлении, кроме жестоких боев непосредственно в городе, российские войска пытались наступать в районах Орехово-Василовки и Богдановки, однако успеха российские атаки не имели. Их украинские воины за сутки на этом участке отразили около десятка.

В ходе наступательных действий враг несет значительные потери. Госпитали для раненых на оккупированной материковой части Украины переполнены ранеными, поэтому захватчики вынуждены переправлять их на временно оккупированный Крымский полуостров.

"Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе, местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены. В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков. По состоянию на 4 апреля этого года, в упомянутом полевом лагере на реабилитации находится около ста военнослужащих противника", – рассказали в Генштабе.

Тем временем, украинские воины делают все, чтобы еще больше приумножить потери РФ в войне против Украины.

Так, 6 апреля авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

В то же время Россия не перестает обстреливать Украину и ее защитников. За сутки враг нанес 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка неизменна, там до сих пор не фиксируются признаки формирования наступательных группировок РФ. Россия продолжает удерживать свои подразделения в приграничных областях РФ, чтобы Украина не могла перебросить оттуда войска на более угрожающие направления.

В течение суток на этих направлениях войска РФ осуществили обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Бочково, Чугуновка, Зарубинка, Старица и Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крахмальное, Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы враг произвел по Невскому, Диброве, Белогоровке Луганськой области и Тернах, Спорному и Раздоловке Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских обстрелов пострадали свыше 15 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, среди них: Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дылеевка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонные рубежи и позиции, активно возводя фортификационные сооружения. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Херсон.

Напомним, утром 6 апреля в Генштабе сообщили, что ВСУ ликвидировали за сутки 390 оккупантов и сбили вертолет врага. Безвозвратные потери России в войне против Украины составили 176 630 военнослужащих.

Также сообщалось, что в ожесточенных боях на Лиманском и Купянском направлениях в течение суток 5 апреля произошло пять боестолкновений, в ходе которых Россия потеряла 28 своих солдат.

Кроме того, 62 российских захватчика стали "трехсотыми". Также украинские военные уничтожили вертолет К-52 армии РФ, самоходный миномет "Тюльпан", танк Т-72 и боевую машину десанта.