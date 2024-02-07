ВСУ отразили атаки армии РФ на семи направлениях и продолжают удерживать плацдармы на левобережье Днепра – Генштаб

В течение 714-х суток полномасштабного вторжения на фронте произошло 80 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки российских оккупантов на семи направлениях. Больше всего штурмов враг совершил на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 7 февраля 2024 года. Отмечается, что оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении защитники отбили 3 атаки возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении защитники отбили 7 атак неподалеку от Белогоровки Луганской области и Тернов, Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 5 атак в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 25 атак у Новобахмутовки, Авдеевки и еще 9 атак вблизи Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг безрезультатно пытался прорвать оборону наших войск.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты три бесполезных попытки штурма позиций наших войск.

Атаки россиян

В течение суток произошло 80 боевых столкновений. Информация об общем количестве ракетных и авиационных ударов, а также обстрелах из реактивных систем залпового огня уточняется.

В начале суток противник нанес несколько ударов по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения: ударные БпЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. В общей сложности применено 64 средства воздушного нападения противника. В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушных целей.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура в Киевской, Харьковской, Николаевской и Львовской областях.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складам боеприпасов противника.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте 890 оккупантов. Так, общая численность "армии 200-х" врага за весь период полномасштабной войны достигла уже 391470 человек.

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