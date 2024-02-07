Отминусовали еще 890 оккупантов и 20 артсистем: свежие данные Генштаба о потерях РФ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте 890 оккупантов. Так, общая численность "армии 200-х" врага за весь период полномасштабной войны достигла уже 391470 человек.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ в Facebook. Также уничтожены 89 единиц вражеской техники и вооружения.

В частности, на утро 7 февраля оккупанты не досчитались 7 танков (в общей сложности за время полномасштабной войны 6372), 22 боевых бронированных машин (11879), 20 артиллерийских систем (9387), 1 РСЗО (980), 4 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету (1849), 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн (12486), 1 единица (специальной техники 1497).

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