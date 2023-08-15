ВСУ отразили атаки врага на Купянском, Авдеевском и Шахтерском направлениях: произошло 23 боевых столкновения – Генштаб

Продолжается пятьсот тридцать восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против нашего государства. В течение суток произошло 23 боевых столкновения. Враг безрезультатно наступает на трех направлениях Донецкого фронта – ВСУ отразили атаки оккупантов на Купянском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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Об этом сообщил Генштаб ВСУ в традиционной вечерней сводке во вторник, 15 августа. Отмечается, что в течение суток подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект противника.

На Купянском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Северского, Спорного, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Васюкивки, Клищиевки, Андреевки и Северного Донецкой области.

На Авдеевском направлении в захватчики вели безрезультатные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении армия РФ нанесла авиационных ударов в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов со стороны россиян пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Полтавка, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области. Артиллерийские обстрелы армии РФ подверглись таким населенным пунктам, как Херсон, Понятовка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Воины с 3-й ОШБр отбили атаку оккупантов в районе Андреевки на Бахмутском направлении. Во время нее защитники уничтожили целый взвод современных российских танков Т-90М.

Защитники Украины во время боев 14 августа ликвидировали еще 540 оккупантов и уничтожили 118 единиц российской военной техники и вооружения, в том числе приземлили еще один вражеский вертолет.