ВСУ отразили атаки врага на пяти направлениях и продолжают контрнаступление: произошло 33 боевых столкновения – Генштаб

В течение 29 сентября на фронте в Украине произошло 33 боевых столкновения. Силы обороны нашей страны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

Наши воины наносят "второй армии мира" потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18:00 пятницы, 29 сентября (583-и сутки полномасштабной войны).

Согласно подсчетам, российские войска нанесли за минувшие сутки пять ракетных и 38 авиационных ударов, совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам. Есть жертвы среди гражданского населения, разрушения жилых домов и другой инфраструктуры.

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Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы нашей страны с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 украинских населенных пунктов. Среди них Бучки Черниговской области; Волфино, Яструбино, Кондратовка, Владимировка, Беловоды, Степок, Новодмитровка Сумской области; Казачья Лопань, Стрелечья , Волчанск, Бударки, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении оккупационные войска совершили авиационные удары в районах населенных пунктов Комиссарово, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Сеньково Харьковской области. Из артиллерии и минометов захватчики ударили по Синьковке, Табаевке, Берестовом Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Копанков Харьковской области; Невского Луганской области; Спорного, Серебрянки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Григоровка, Выемка, Веселое, Приволье Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВС РФ безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки. Оккупанты совершили авиаудар вблизи Богдановки. Под вражеским артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов. Среди них Васюкивка, Григоровка, Часов Яр, Белая Гора, Железное Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных ограждений.

На Авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки. Наши защитники отбили атаку российских захватчиков южнее села Тоненькое. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили более 10 атак ВС РФ в районе Марьинки. Также наши защитники успешно отбили врага в районе Новомихайловки. Противник нанес авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки. Огонь из артиллерии и минометов оккупанты открывали по таким населенным пунктам, как Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины успешно отбили вражескую атаку западнее Старомайорского. Российские преступники нанесли авиационные удары в районах Угледара, Великой Новоселки, Урожайного, Старомайорского. Артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы в районах 10 населенных пунктов. Среди них Водяное, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах сел Работино и Вербовое. Вражеские авиационные удары были неподалеку Новодаровки, Работино, Новоданиловки, Орехова. Артиллерийские и минометные обстрелы пережили более 25 населенных пунктов, в частности Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Степногорск Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении российская армия совершила авиаудар возле Ольговки. Вражеским артиллерийским и минометным атакам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Гавриловка, Республиканец, Николаевка, Антоновка, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения наших ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс, 13 артиллерийских средств и станцию РЭБ оккупантов.

Как писал OBOZREVATEL:

– В последнее время командование оккупантов усилило фильтрационные меры среди военнослужащих ВС РФ на Запорожском направлении. Причиной стали частые случаи дезертирства и "подавленное боевое настроение".

– Начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Украина удерживает инициативу на фронте.

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