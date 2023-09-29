Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в собственных рядах на Запорожье: Федоров назвал причины

Командование оккупантами усилило фильтрационные меры среди военнослужащих ВС РФ на Запорожском направлении. Причиной стали частые случаи дезертирства и "подавленное боевое настроение".

Поэтому силовыми методами офицеры пытаются выявлять и ликвидировать тех солдат, у которых нет желания воевать. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, за последнюю неделю известно о не менее пяти случаях самоликвидации личного состава и техники ВС РФ, действующих на Запорожье.

Одним из них он назвал уничтожение российским ПВО собственного самолета Су-35 над временно оккупированным Токмаком. Об этом случае 29 сентября сообщали украинские мониторинговые ресурсы, публикуя видео.

Видео дня

"Но в других случаях причина самоликвидации, вероятнее всего, в дезертирстве. Потому что сегодня настроение в раш*стских рядах крайне плохое, раш*стские военные не хотят воевать против нашей украинской армии, именно поэтому они пытаются скрыться от своих руководителей и бежать с Запорожской линии фронта", – объяснил Федоров.

Он добавил, что на этом фоне враг и усилил еще больше меры фильтрации для выявления таких дезертиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе оккупанты устроили облавы на беглых товарищей. Российские солдаты переодеваются в гражданское и убегают с передовой, однако это все равно заканчивается для них смертью.

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