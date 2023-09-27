Оккупанты на Запорожье переодеваются в гражданское и убегают с передовой: в Мелитополе устроили облавы на дезертиров

На Запорожском направлении во вражеской армии растет количество дезертиров. Оккупанты переодеваются в гражданское и пытаются убежать подальше от линии фронта, поэтому захватчики устроили на них облавы и разыскивают среди гражданских жителей.

В то же время все чаще попытки сбежать с позиций завершаются для захватчиков смертью. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что в настоящее время в российских войсках сохраняется тенденция к увеличению количества дезертиров. Иногда при попытке побега подальше от фронта они находят смерть от рук россиян. Двоих застреленных дезертиров на днях обнаружили в одном из поселков возле Мелитополя.

"Дезертиров больше у врага появилось... Нашли двух застреленных российских военных, как сообщают с места напрямую, это были дезертиры, которые не хотели воевать против ВСУ – боялись. Также в Мелитополе массово в последние дни проходят обыски людей , потому что вражеские военные переодеваются в гражданское и пытаются таким образом уклониться от службы", – рассказал Федоров.

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Он добавил, что оккупанты также тщательно обследуют каждый выезжающий из Мелитополя автомобиль: в них также ищут дезертиров. А в районе российские спецслужбы обыскивают дома, где жили оккупанты.

В то же время во вражеской армии процветает ксенофобия. Недавно во временно оккупированном Токмаке "военная полиция" избила военнослужащих ВС РФ, осетина и кабардинца, с лозунгами "Россия для русских".

Тем временем Кремль пытается сдержать рост количества дезертиров "почетными званиями".

"Мы видим тенденцию, которая падает моральный дух у врагов. И террорист Путин, как пример, 58 армии, которая сегодня воюет на Запорожской линии фронта против наших Вооруженных сил Украины, присвоил звание гвардейской. Однако это точно не поможет им, точно им придется выходить из нашей временно оккупированной Запорожской области", – отметил Федоров, добавив, что теперь оккупанты будут убегать "с почетным званием".

Напомним, утром 27 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям России в войне против нашего государства. Накануне, по информации ГШ, ВСУ "отминусовали" 320 оккупантов и 101 единицу их техники.

Безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 276 990 человек.