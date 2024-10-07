ВСУ отразили десятки атак на Покровском и Купянском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

В течение воскресенья, 6 октября, на фронте в Украине произошло 141 боевое столкновение, наиболее активно враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях. Защитники отбили десятки атак, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов с техникой, поразили пункт управления, средство ПВО, спецтехнику и две артиллерийские системы.

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О ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 7 октября. По уточненной информации, за сутки войска РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением восьми ракет, а также 86 авиаударов, сбросив 109 КАБов.

Оккупанты также произвели более 4500 обстрелов, из них 131 – из реактивных систем залпового огня. Под российскими авиаударами находились н. п. Андреевка, Ободы, Екатериновка, Яструбино, Павловка и Волфино Сумской области; Волчанск и Казачья Лопань – Харьковской; Торское, Константиновка, Дружба, Дружковка, Торецк, Краматорск, Екатериновка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Раздольное и Цукурино – Донецкой; Новодаровка, Щербаки, Каменское и Полтавка – Запорожской; Ольговка Херсонской области.

На Харьковском направлении шли шесть боев: ВСУ отражали штурмовые действия врага возле Волчанска и Старицы. Двенадцать боестолкновений произошло на Купянском направлении – возле Кучеривки, Новоосинового, Кругляковки, Вишнево, Синьковки и Стельмаховки.

Войска РФ 18 раз атаковали неподалеку от Дружелюбовки, Невского, Новосадово, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы на Лиманском направлении. На Северском наши защитники отразили одну попытку врага потеснить их вблизи Белогоровки.

В районах н. п. Ступочки, Часов Яр и Белая Гора на Краматорском направлении за сутки шли девять боев. При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Торецком направлении россияне атаковали 17 раз, в том числе возле Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении защитники отразили 21 вражеский штурм в районах Мирнограда, Лисовки, Новотроицкого, Променя и Петровки. Наибольшая концентрация атак была вблизи Крутого Яра и Селидово.

Кураховское направление за прошедшие сутки 18 раз было атаковано войсками РФ вблизи Новоселидовки, Горняка, Цукурино, Острого, Георгиевки, Желанного Второго, Александровки и Константиновки.

Наши воины отразили пять штурмов оккупантов возле Богоявления, Ясной Поляны и Золотой Нивы на Времевском направлении.

Захватчики шесть раз терпели поражение, атакуя оборонительные рубежи ВСУ на Приднепровском направлении. На Гуляйпольском – обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. А на границе с Черниговской и Сумской областями россияне сохраняют военное присутствие, совершают минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков в Покровском районе Донетчины с начала операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и во время последующих штурмов летом 2024-го. Военные эксперты предполагают, что реальные потери россиян гораздо выше и агрессор не сможет быстро восстановить запасы в том количестве, которое ему нужно для достижения целей на украинском фронте.

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