ВСУ отразили десятки атак на Покровском и Кураховском направлениях, поражен пункт управления врага – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают сосредоточивать свои основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях, где украинские защитники отразили более 50 атак. В то же время Силы обороны Украины за прошедшие сутки нанесли 10 ударов по местам скопления личного состава и техники врага, уничтожили командный пункт, 8 артиллерийских систем, средство радиоэлектронной борьбы и другие важные объекты российских войск.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 11 сентября. Всего за сутки было зафиксировано 131 боевое столкновение.

По уточненным данным, за вчерашний день враг нанес ракетный удар, использовав две ракеты, совершил 66 авиационных ударов, применив в том числе 94 управляемых авиабомб, а также провел 4761 обстрел, из которых 180 — из реактивных систем залпового огня.

Авиаудары были нанесены по районам таких населенных пунктов, как Гремяч, Пустогород, Глухов, Реки, Павловка, Николаевка, Высокая Яруга, Ковалевка, Кругляковка, Колесниковка, Иванополье, Торецк, Покровск, Селидово, Елизаветовка, Водяное, Максим .

На Харьковском направлении противник продолжил штурмовые действия, где произошло четыре боевых столкновения в районах Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении украинские военные отразили 13 атак, в частности, остановили продвижение врага у Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки.

На Лиманском направлении зафиксировано 20 штурмовых действий оккупантов, отраженных украинскими силами в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского.

На Северском направлении защитники Украины отразили девять атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские военные остановили пять попыток врага прорвать оборону в районах Часова Яра, Калиновки и Ивановского.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил девять атак, сосредотачивая усилия в районах Дачного, Торецкого и Нелиповки.

На Покровском направлении украинские защитники отразили 32 атаки, противник сконцентрировал свои усилия в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции вблизи Георгиевки, Украинска и Красногоровки, где враг предпринял 29 попыток прорвать оборону.

На Времивском направлении оккупанты дважды атаковали украинские позиции в направлении Угледара.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение недалеко от Малых Щербаков, которое завершилось безуспешно для врага.

На Приднепровском направлении украинские военные успешно отразили семь атак, не допустив потери позиций и территорий.

На Волынском и Полесском направлениях не зафиксированы признаки формирования наступательных группировок врага, а оперативная ситуация остается стабильной.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник продолжает удерживать военное присутствие, активно применяя авиацию и обстреливая приграничные населенные пункты.

В общем, украинские воины наносят значительные потери врагу как на передовой, так и в тылу, истощая его наступательный потенциал.

Напомним, что за сутки 10 сентября воины Сил обороны отменили 1140 российских захватчиков. Уничтожены также 195 единиц военной техники и вооружений вражеской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 11 сентября устроила очередную воздушную атаку на Украину, запустив 34 средства воздушного нападения. На украинские города и села ночью летели девять ракет и 25 ударных дронов. Во время ночного боя силы ПВО уничтожили 20 вражеских "Шахедов".