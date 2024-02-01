ВСУ отразили вражеские атаки на левобережье Херсонщины, уничтожен склад БК врага и четыре средства ПВО – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, а также производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

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На фронте за прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Захватчики пытались наступать на разных направлениях с целью выбить украинских военных с занимаемых позиций. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 1 февраля.

В течение 31 января российские террористы нанесли 8 ракетных и 94 авиационных удара, совершили 97 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть пострадавшие. Разрушены и повреждены жилые частные и многоквартирные дома, учебное заведение, другая гражданская инфраструктура.

Ночью войска РФ нанесли очередной удар, применив 4 ударных дрона типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 2 вражеских БПЛА уничтожены.

Под авиационным ударом были Улица, Середина Буда Сумской области; Великий Бурлук, Колодязное, Кисловка, Синьковка Харьковской области; Надежда, Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Терны, Часов Яр, Нью-Йорк, Очеретино, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Белогорье, Роботино Запорожской области; Крынки, Берислав, Новоберислав, Саблюковка, Качкаровка, Милово, Красный Маяк, Шляховое Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 9 атак противника в районах Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 12 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 10 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 8 атак противника севернее Приютного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник предпринял три попытки штурмовых действий.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 артиллерийским средствам, 1 складу боеприпасов и 4 средствам противовоздушной обороны противника.

Напомним, 31 января страна-агрессор Россия атаковала дронами-камикадзе типа Shahed Харьков – в городе есть прилет в гражданскую инфраструктуру. В то же время по поселку Великий Бурлук россияне били КАБами – из-за попадания в больницу пострадали четыре человека.

Ранее сообщалось, что вдоль всей линии передовой продолжаются позиционные бои. Российские войска пытаются наступать, но Силы обороны всюду дают врагу отпор. Некоторые продвижения оккупантов возле Бахмута, Авдеевки и на границе Донецкой и Запорожской областей являются незначительными в оперативном отношении.

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