ВСУ отразили все атаки и нанесли армии РФ потери в живой силе и технике: произошло 43 боевых столкновения – Генштаб

На протяжении суток, 14 октября, Силы обороны вступали в прямой бой с оккупантами 43 раза на протяжении всей линии фронта. Нашим войскам удалось эффективно отбить все атаки противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав традиционный отчет на Facebook. Российская армия понесла значительные потери, как в живой силе, так и боевой технике.

При этом врагу удалось нанести два ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Украинские войска докладывают об оперативной ситуации:

на Купянском направлении украинские воины отразили 5 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Кроме того, противник нанес авиационных ударов возле Голубовки, Купянска, Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Синьковка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области;

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на Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области. Также Силы обороны отразили 5 атак противника возле Макеевки Луганской области и Торского Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области;

на Бахмутском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Клещиевки и Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили 8 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак вблизи Тоненького и Первомайского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Керамик, Очеретино, Ласточкино и Авдеевка. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Очеретино, Ласточкино, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области;

на Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области;

на Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области;

на Запорожском направлении противник пять раз пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области, успеха не имел. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Новодаровки и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное Запорожской области;

на Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Дудчанам, Садовому, Инженерному, Антоновке и областному центру Херсонской области, а также Дмитровке и Очакам Николаевской области.

При этом Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"Сегодня украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, отдельная бригада морской пехоты ВСУ сформировала экипажи для обучения на французских боевых разведывательных машин AMX-10 RC 37. Они провели интенсивные тренировки с целью слаженности и поддержания обученности.

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