ВСУ отразили все атаки врага и продолжают свое контрнаступление: произошло 53 боевых столкновения – Генштаб

В течение суток, 16 октября, Силы обороны провели 53 боевых столкновения по всей линии фронта с российскими захватчиками. Несмотря на намерения захватчиков взять под контроль южное и восточное направления, наши воины сумели отбить все их атаки, нанеся урон и потери противнику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе, опубликовав традиционную сводку на Facebook. Всего враг нанес шесть ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"С начала суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив пять управляемых ракет Х-59, одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59 и 11 "шахедов", – указали наши защитники.

В Генштабе подробно описали оперативную обстановку по ключевым направлениям боя:

на Волынском и Полесском направлениям оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах;

Видео дня

на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Бучков Черниговской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Буда-Воробьевская Черниговской области; Сосновка, Турья Сумской области; Уды, Ветеринарное, Гатище, Нескучное Харьковской области;

на Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синковки и Ивановки Харьковской области и еще 4 атаки возле Стельмаховки и Надежды Луганской области. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Берестово, Синьковка, Крахмальное Харьковской области;

на Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и населенных пунктов Северск, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области;

на Бахмутском направлении украинские воины отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Василовка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населённых пунктов Авдеевка, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 7 атак противника. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

на Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 16 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Александрополя Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области;

на Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области;

на Запорожском направлении украинские защитники отбили все атаки врага юго-западнее Новоданиловки Запорожской области. Также противник пытался восстановить утраченное положение западнее Роботиного и западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области;

на Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка, Ивановка Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Антоновке Херсонской области, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В течение суток украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство противника.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны в Донецкой области сбили третий штурмовик противника Су-25 за неделю. Наши бойцы наносят оккупантам сокрушительные потери.

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