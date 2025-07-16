ВСУ отследили и уничтожили САУ "Мста-С" оккупантов: какие характеристики техники. Видео
Силы обороны показали операцию по уничтожению российской самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С". Украинские дроны поразили ее ночью, когда САУ находилась на открытой местности.
Военную технику противника атаковали бойцы Отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Крылья Омеги" в составе Национальной гвардии Украины. Видео появилось в их Telegram-канале 15 июля.
Известно, что 2С19 "Мста-С" стреляет калибром 152-мм и предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники.
Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет примерно 2 4000 метров. Практическая скорострельность – 7-8 выстрелов в минуту.
Эта техника разрабатывалась на Уральском заводе транспортного машиностроения на замену гаубиц 2С3 "Акация". Первые серии выпускались на "Уралтрансмаше" (с 1989 года), позже специально для производства этих установок россияне построили завод в г. Стерлитамаке (Башкирия).
Тактико-технические характеристики САУ "Мста-С":
- Экипаж: 5 человек;
- Боевая масса: 42 000 кг;
- Длина корпуса: 6 м;
- Ширина корпуса: 3,6 м;
- Высота: 3 м;
- Клиренс: 435 мм;
- Мощность двигателя: 840 л.с.;
- Скорость по шоссе: 60 км/ч;
- Запас хода по шоссе: 500 км;
- Преодолеваемый подъём: 30°;
- Преодолеваемая стенка: 0,85 м;
- Преодолеваемый ров: 2,8 м;
- Преодолеваемый брод: 1,2 м;
- Углы вертикального наведения: от 30 до +680;
- Углы горизонтального наведения: 360°;
- Дальность стрельбы: до 28,9 км;
- Тип брони: гомогенная стальная.
Как писал OBOZ.UA, ранее воины 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" показали видео уничтожения новейшего зенитно-ракетного комплекса оккупантов "Бук-М3". Стоимость такой установки – примерно 45 миллионов долларов США.
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