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ВСУ отследили и уничтожили САУ "Мста-С" оккупантов: какие характеристики техники. Видео

Дарья Дурова
War
3 минуты
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ВСУ отследили и уничтожили САУ 'Мста-С' оккупантов: какие характеристики техники. Видео

Силы обороны показали операцию по уничтожению российской самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С". Украинские дроны поразили ее ночью, когда САУ находилась на открытой местности.

Видео дня

Военную технику противника атаковали бойцы Отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Крылья Омеги" в составе Национальной гвардии Украины. Видео появилось в их Telegram-канале 15 июля.

Известно, что 2С19 "Мста-С" стреляет калибром 152-мм и предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники.

Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет примерно 2 4000 метров. Практическая скорострельность – 7-8 выстрелов в минуту.

ВСУ отследили и уничтожили САУ "Мста-С" оккупантов: какие характеристики техники. Видео
ВСУ отследили и уничтожили САУ "Мста-С" оккупантов: какие характеристики техники. Видео

Эта техника разрабатывалась на Уральском заводе транспортного машиностроения на замену гаубиц 2С3 "Акация". Первые серии выпускались на "Уралтрансмаше" (с 1989 года), позже специально для производства этих установок россияне построили завод в г. Стерлитамаке (Башкирия).

ВСУ отследили и уничтожили САУ "Мста-С" оккупантов: какие характеристики техники. Видео
ВСУ отследили и уничтожили САУ "Мста-С" оккупантов: какие характеристики техники. Видео

Тактико-технические характеристики САУ "Мста-С":

  • Экипаж: 5 человек;
  • Боевая масса: 42 000 кг;
  • Длина корпуса: 6 м;
  • Ширина корпуса: 3,6 м;
  • Высота: 3 м;
  • Клиренс: 435 мм;
  • Мощность двигателя: 840 л.с.;
  • Скорость по шоссе: 60 км/ч;
  • Запас хода по шоссе: 500 км;
  • Преодолеваемый подъём: 30°;
  • Преодолеваемая стенка: 0,85 м;
  • Преодолеваемый ров: 2,8 м;
  • Преодолеваемый брод: 1,2 м;
  • Углы вертикального наведения: от 30 до +680;
  • Углы горизонтального наведения: 360°;
  • Дальность стрельбы: до 28,9 км;
  • Тип брони: гомогенная стальная.
ВСУ отследили и уничтожили САУ "Мста-С" оккупантов: какие характеристики техники. Видео

Как писал OBOZ.UA, ранее воины 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" показали видео уничтожения новейшего зенитно-ракетного комплекса оккупантов "Бук-М3". Стоимость такой установки – примерно 45 миллионов долларов США.

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