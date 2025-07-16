ВСУ отследили и уничтожили САУ 'Мста-С' оккупантов: какие характеристики техники. Видео

Силы обороны показали операцию по уничтожению российской самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С". Украинские дроны поразили ее ночью, когда САУ находилась на открытой местности.

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Военную технику противника атаковали бойцы Отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Крылья Омеги" в составе Национальной гвардии Украины. Видео появилось в их Telegram-канале 15 июля.

Известно, что 2С19 "Мста-С" стреляет калибром 152-мм и предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники.

Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляет примерно 2 4000 метров. Практическая скорострельность – 7-8 выстрелов в минуту.

Эта техника разрабатывалась на Уральском заводе транспортного машиностроения на замену гаубиц 2С3 "Акация". Первые серии выпускались на "Уралтрансмаше" (с 1989 года), позже специально для производства этих установок россияне построили завод в г. Стерлитамаке (Башкирия).

Тактико-технические характеристики САУ "Мста-С":

Экипаж: 5 человек;

Боевая масса: 42 000 кг;

Длина корпуса: 6 м;

Ширина корпуса: 3,6 м;

Высота: 3 м;

Клиренс: 435 мм;

Мощность двигателя: 840 л.с.;

Скорость по шоссе: 60 км/ч;

Запас хода по шоссе: 500 км;

Преодолеваемый подъём: 30°;

Преодолеваемая стенка: 0,85 м;

Преодолеваемый ров: 2,8 м;

Преодолеваемый брод: 1,2 м;

Углы вертикального наведения: от 30 до +680;

Углы горизонтального наведения: 360°;

Дальность стрельбы: до 28,9 км;

Тип брони: гомогенная стальная.

Как писал OBOZ.UA, ранее воины 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" показали видео уничтожения новейшего зенитно-ракетного комплекса оккупантов "Бук-М3". Стоимость такой установки – примерно 45 миллионов долларов США.

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