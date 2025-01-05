ВСУ переходят в оборону с приближением инаугурации Трампа – The Washington Post

Оккупанты армии страны-агрессора России продвигаются на фронте в Украине наиболее быстрыми темпами с начала полномасштабного вторжения. Самым большим преимуществом Москвы в войне является живая сила. Хотя россияне несут на поле боя тяжелейшие потери, иногда, по словам украинских воинов, складывается впечатление, что их неограниченное количество.

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Об этом пишет американская газета The Washington Post. "По мере приближения очередного президентства Трампа армия Украины переходит в оборону", – гласит заголовок статьи.

Как утверждает издание, журналисты пообщались с украинскими защитниками из шести разных бригад, сражающихся на востоке Украины.

По словам военных, нехватка оружия сохраняется, но именно беспощадные атаки живой силы оказались наиболее эффективными для сил РФ, использующих уязвимость "все более тонкой обороны Украины".

Потери россиян очень высоки, но повторяющиеся атаки, подкрепленные мощными артиллерийскими обстрелами и беспилотниками, продолжаются, оттесняя украинцев на небольшой участок территории, рассказали военные.

Оккупанты продвинулись на расстояние около трех километров от Покровска на Донечине, поставив под угрозу ключевые логистические и маршрутные пути снабжения, которые проходят через этот район к другим частям линии фронта.

"Вы убиваете одного россиянина, и на его месте как будто выскакивают двое. Появляется ощущение, что их неограниченное количество", – сказал Валентин, пехотинец 35-й бригады морской пехоты Украины.

Украинские войска обычно могут отразить первые волны наступления, говорят солдаты. Но российская стратегия основана на подавлении противника большими силами, чтобы в конечном итоге прорваться, как только их разведка определит, где у Украины есть бреши в обороне.

Командир танка 68-й бригады "Физик" назвал стратегию РФ "чистейшим безумием", поскольку атакующие россияне, вероятно, понимают, что их шансы на выживание невелики, и все равно продвигаются вперед.

"Возможно, один человек из третьей группы достигает своей цели. Он окапывается там, устанавливает связь и координирует остальных. Они постепенно накапливают критическую массу людей в одном месте, недалеко от наших позиций. Они выдерживают – по ним бьют минометы, на них нацелено все, что только можно себе представить. Они несут большие потери, но продолжают сражаться", – рассказал он.

Передвижение небольшими группами пешком, наиболее используемая тактика, также позволяет россиянам скрытно наращивать силы по одному-два человека за раз перед следующей атакой. Бронетехника теперь редко используется в наступлениях, говорят солдаты.

"Вы думаете, что все в порядке, потому что вы не видели много врагов, и вдруг десять человек выбегают из одного подвала. Это случилось с нами недавно. Откуда они взялись?", – сказал Тарас, заместитель командира, сражающийся под Покровском.

В то же время ряды украинских военных "все больше и больше редеют и не могут отразить российский натиск"; находящиеся на фронте "описывают истощение и падение морального духа", утверждает The Washington Post.

А военные, которые говорили, что верят в борьбу до тех пор, пока последние оккупанты не будут вытеснены из Украины, все чаще поддерживают призыв избранного президента Дональда Трампа начать переговоры о прекращении войны, говорится в статье.

Снижение минимального призывного возраста до 25 лет произошло слишком поздно, когда подразделения уже испытывали серьезную нехватку после месяцев без пополнения, пишет газета, ссылаясь на слова военных.

"Когда я только пришел в армию, ситуация была плохой. Но сейчас, для нового человека, ситуация настолько плохая, что я не осуждаю никого, кто дезертирует", – сказал 27-летний пехотинец 35-й бригады Александр.

Хотя бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал мобилизовать 500 тыс. человек в 2024 году, президент Владимир Зеленский отверг эту цифру как слишком высокую.

По подсчетам украинских и западных чиновников, всего было призвано около 200 тыс. новобранцев.

Зеленский также отклонил предложения Белого дома еще больше снизить призывной возраст до 18 лет, напоминает американская газета.

"Я не называю вам цифр, но это ужасно. Людей призывают воевать, но, к сожалению, у нас есть потери, и эти потери необходимо восполнять. И этого действительно недостаточно", – сказал Тарас, заместитель командира батальона, сражающегося под Покровском.

Некоторые солдаты сказали, что они также смирились с реальностью того, что западная поддержка вооружений сокращается и, вероятно, продолжит сокращаться. Без потока этой помощи у Украины не будет военных ресурсов, чтобы отбросить россиян назад, говорят военные на фронте.

Россия сохраняет артиллерийское преимущество и теперь использует новые самоликвидирующиеся беспилотники, которые летают с использованием оптоволоконных кабелей, что делает их особенно смертоносными; они в значительной степени неуязвимы для электронных помех, поскольку управляются через длинные тонкие катушки, а не радиоволны.

Несколько украинских военнослужащих заявили, что опасаются, что россияне продолжат продвигать линию фронта на запад, к крупному городу Днепр, население которого составляет около 1 млн человек.

Многие из опрошенных журналистами солдат скептически отнеслись к тому, что диктатор Владимир Путин согласится на прекращение огня, пока его войска, по-видимому, владеют инициативой. Они опасаются, что Зеленскому придется пойти на болезненные уступки. Другие выразили обеспокоенность тем, что даже если боевые действия прекратятся в этом году, Россия может снова напасть в будущем.

"Давайте будем честны, сейчас ситуация хуже, чем в начале полномасштабного вторжения. О чем мы можем договориться сейчас? Мы можем только кивать головами и соглашаться на их требования, а то, что они потребуют, очевидно, будет чем-то, что нам не понравится", – сказал 33-летний Тарас, капитан и командир роты 35-й бригады.

Самая острая нехватка кадров на Украине наблюдается среди пехоты – солдатам нужно было стоять на самых передовых позициях. В прошлом году Украина скопировала одну из лучших тактик вербовки у России: освободила осужденных, которые согласились сражаться в высокорисковых штурмовых подразделениях. Но они мало что сделали, чтобы заткнуть дыры, говорят командиры.

Один офицер в разговоре журналистами высказал сожаление, что Киев так долго ждал, чтобы набрать заключенных после того, как это сделала Москва в первые месяцы войны.

Владимир, 33-летний мужчина, отбывавший тюремное заключение за избиение человека до смерти, был одним из первых, кто присоединился к батальону осужденных 93-й механизированной бригады. Он уже провел пять штурмов российских позиций.

"Нас никто не заставлял воевать – мы пошли добровольцами – так что, возможно, мы более мотивированы, чем те, кого призвали с улицы", – говорит он.

Украинские солдаты говорят, что потери на оборонительных позициях выше, чем в наступлении.

Наблюдение с помощью дронов позволило обеим армиям отслеживать любые перемещения по полю боя, и сейчас наибольшую опасность представляет прямое попадание на позицию.

Тарас сказал, что управление любым транспортным средством без глушителя радиоэлектронной борьбы для отражения атак дронов редко происходит, потому что риски очень высоки.

"Самое худшее – когда ребята даже не успевают добраться до позиции. Когда вы на передовой и вас там ранят, это понятно. Но бывают ситуации, когда люди отправляются на боевое задание впервые в жизни, и это происходит", – рассказал он.

Переход россиян на дроны, управляемые оптоволоконными кабелями длиной до 19 км, означает, что глушение не всегда эффективно.

Александр из 35-й бригады сказал, что замечал кабели на ветках деревьев, но не мог рисковать, пытаясь перерезать их ножом. Если бы его заметили, его бы почти наверняка убили другим дроном, сказал он.

"После миссии со всеми этими дронами, у вас очень сильная паранойя. Каждый звук, каждое движение вы определяете как дрон и пытаетесь спрятаться от него", – говорит он.

Как говорится в статье, в своем новогоднем обращении Владимир Зеленский сосредоточился на "справедливом мире" – это "другой тон, чем предыдущие призывы к полному поражению России и восстановлению границ Украины 1991 года".

Зеленский сказал, что Украина может прекратить "горячую фазу" войны в этом году, а затем попытаться вернуть оккупированные территории дипломатическим путем.

"Все указывает на прекращение огня. На многое повлияли выборы в США и риторика Трампа", – сказал командир батальона "Вовки да Винчи" Сергей Филимонов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в The Telegraph рассказали, что Украина готовится к возможному сокращению помощи США и активно разрабатывает собственное вооружение, в частности, модернизирует ракету "Трембита", которая может стать самой дешевой дальнобойной ракетой в мире. Также Киев планирует использовать украинское дальнобойное оружие для ударов по Москве. Речь идет о тысячах таких ракет, пишет издание.

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