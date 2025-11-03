ВСУ перерезали важную дорогу на Добропольском выступе: группировка врага оказалась под угрозой разделения – Ukrainian Militant
На Добропольском выступлении сейчас продолжаются интенсивные боевые действия. Подразделения Сил обороны Украины после активных действий противника провели серию локальных контратак, продвинувшись на юго-запад от Вольного и Нового Шахово.
В результате этого продвижения была перерезана дорога в направлении Шахово, что усложнило врагу снабжение и маневры на этом участке фронта. Об этом сообщает ресурс Ukrainian Militant, который освещает войну в Украине.
"Таким образом, группировка противника на выступлении оказалась под угрозой разделения", – отметили там.
Бои за Шахово по состоянию на сейчас продолжаются. Контроль над этим населенным пунктом остается важным для стабилизации линии фронта и дальнейшего улучшения позиций наших сил.
Как пишет Ukrainian Militant, ВСУ продолжают удерживать инициативу на флангах и постепенно выравнивают линию обороны.
Ранее в Институте изучения войны отмечали, что украинские подразделения продвинулись на запад от села Шахово, которое расположено к востоку от Доброполья. Геолокационные кадры подтверждали контроль украинских сил над участками вблизи Шахово.
Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в понедельник, 3 ноября, посетил командный пункт 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ в Донецкой области. Он сообщил, что оборона усилена дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, беспилотными системами.
По словам Сырского, Силы обороны увеличивают давление на захватчиков на Добропольском выступе. Продолжается освобождение и зачистка территорий, и это "заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска".
