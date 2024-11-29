ВСУ пойдут в контрнаступление? Путин заморозит фронт на зиму? Олег Симороз поделился прогнозом

Переход Сил обороны Украины в контрнаступление был бы, наверное, лучшей новостью для всех украинцев в канун Нового года, однако предпосылок для этого нет. Прежде всего необходимо остановить продвижение российской оккупационной армии, чего пока не произошло. Враг продолжает наступать, несмотря на то что изменил свою тактику, в частности на Покровском направлении. Среди первоочередных целей оккупанта – установление контроля за крупными автодорогами.

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Может ли оккупационная армия заморозить один или несколько участков фронта к весне? На это надеяться не стоит, ведь опыт предыдущих двух зим большой войны показал, что ухудшение погоды и даже морозы – если речь не идет о -20 градусов – не является великим препятствием для армии агрессора.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что на Покровском и Кураховском направлениях удалось вывести ситуацию из кризиса. В дальнейшем в планах украинской армии не только остановить оккупантов, но и перейти в контрнаступление. Разделяете ли вы оптимизм главкома?

– Оптимизм – это мягко говоря. Оптимизм – штука хорошая, но он должен идти в унисон с реальностью, поэтому я не разделяю того, о чем говорит Сырский.

Говорить о контрнаступлении, особенно на Покровском направлении, пока некорректно. Ведь перед тем, как перейти в контрнаступление, нужно хотя бы стать в активную оборону.

Наши войска не могут там стать в активную оборону и остановить наступление врага. К сожалению, оккупационные войска продвигаются, в частности, на Покровском направлении. В принципе, пока у них результаты лучше, чем в предыдущие годы.

Это свидетельствует о том, что ситуация для наших Сил обороны очень тяжелая.

Советовал бы генералу Сырскому проверить линию обороны, фортификационные сооружения для условий перехода наших войск к активной обороне. Кроме того, у нашей артиллерии не должно быть ограничений.

Сейчас на Покровском направлении этого нет, давайте говорить правду. Нет этого и на Угледарском направлении. Сложная ситуация в Курахово и Купянске.

Я бы предпочел, чтобы наши Силы обороны перешли к контрнаступлению, но я хотел бы говорить о реальности.

– Как вы оцениваете текущее состояние активности врага? Видите ли вы признаки того, что она несколько снизилась?

– О снижении активности точно говорить некорректно. Враг ведет очень активные наступательные действия на всех направлениях фронта, он имеет тактическое преимущество на участках фронта и растягивает силы на те или иные направления.

Если месяц-два назад Покровское направление можно было выделить по активности боевых действий, то сейчас они распыляют свои силы на другие направления. На Купянском направлении есть активизация, в районе реки Оскол вблизи водохранилища, конечно, активизация в районе Покровска. Сложная ситуация в районе Нью-Йорка. Это направления, которые можно выделить, на которых враг ведет активные наступательные действия.

Только в этом контексте можно сказать, что интенсивность на других направлениях несколько изменилась, но некорректно говорить, что она уменьшилась, ведь активные наступательные боевые действия ведутся на всем восточном участке фронта. Их интересует продвижение в направлении Днепропетровщины, Павлограда. Но здесь нет ничего удивительного, практика фланговых ударов показала, что они гораздо более перспективны, чем лобовые атаки. Они ищут слабые места в нашей обороне и пытаются продвигаться.

Это действительно опасно для нашей группировки войск, когда у нас есть определенные фланговые проблемы.

– Мы видим, как противник пытается обойти Покровск с юга. По вашему мнению, в чем может состоять план врага?

– Это не новый тактический прием удара с флангов. Россияне активно его применяют. Все равно их интересует Покровск и стратегические дороги, покровская развилка, ведущая в Мирноград и далее в Краматорск.

– Успешно отражен очередной штурм врага в районе Часова Яра – об этом сообщают бойцы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Благодаря чему держится этот город?

– Там линия обороны была лучше, и войска привыкли к обороне, и ландшафт нам помогает. Но ситуация там сложная. Некорректно говорить, что наступательные действия там остановлены. Враг наносит удары и пытается наступать. Там есть выход на трассу в районе Константиновки. Также есть фланговые проблемы у наших войск.

Да, ситуация в Часовом Яре лучше по сравнению с происходящим на Покровском направлении, но она далека от стабильной.

– Допускаете ли вы, что на зиму враг может заморозить какое-то из направлений наступления?

– Это не связано с погодными условиями. Но из-за политических условий, из-за того, что мы видим на международной геополитической арене, может быть определенная заморозка. Но погодные условия здесь ни при чем. У врага есть возможность подготовить армию к зиме, подготовить топливом, техникой, одеть военнослужащих в зиму.

Если говорить о морозах -20 градусов, то обычно в Украине такие температуры держатся до недели. Соответственно, погодные условия мало повлияют на наступательные действия. Да и, откровенно говоря, снег не такое большое препятствие для наступательных действий, как, скажем, весенняя грязь.

У нас уже есть опыт двух зим полномасштабной войны, поэтому не думаю, что враг будет приостанавливать свои наступательные действия. К тому же если раньше враг входил в зиму с определенным стабильным фронтом, то сейчас ему есть что терять.