ВСУ пойдут в мощное контрнаступление: генерал назвал условие и срок

В мае-июне Силы обороны Украины могут начать активную фазу контрнаступления. В настоящее время оккупационная армия России и армия Украины соревнуются в том, кто быстрее сумеет подготовить резервы для операций стратегического уровня.

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Украинская сторона может сделать это в течение порядка двух месяцев, оккупационной понадобится, как минимум, четыре месяца. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

"Думаю, в мае-июне мы можем иметь активную фазу наступательных операций, освобождать восточное или южное направление, возможно, даже действовать сразу на двух направлениях. Для этого все должно сойтись в одно: готовая боеспособная мощная армия, в первую очередь, резервная, которая готова выполнять стратегические задачи, и мощные поставки вооружений", – подчеркнул он.

По словам генерала, в настоящее время обе стороны занимаются подготовкой резервов к очередной активной фазе войны. При этом украинские Силы обороны могут справиться с этой задачей намного раньше и, соответственно, раньше начать контрнаступательную операцию.

"В разных странах подготовку прошли уже порядка 40 тысяч украинских военнослужащих. Украине предоставляется новейшее вооружение, техника, ракетные, противовоздушные системы, танки, БТР, БМП, САУ. Параллельно готовятся ударные группы и бригады Вооруженных Сил Украины. Это резерв, который будет использован на протяжении 2-2,5 месяцев для подготовки не только деблокирования Бахмута, но и для проведения отвлекающих и основных стратегических операций по освобождению Украины – и востока, и юга", – спрогнозировал Маломуж.

Вместе с тем он заметил, что у армии оккупанта нет дополнительных средств для накопления резервов, поэтому подготовка может занять 4-5 месяцев. "Противник будет подтягивать мобилизованных, которые не имеют необходимой подготовки, чтобы закрыть определенные направления, или "дыры".

Как писал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска перешли к обороне. Готовясь к контрнаступлению украинской армии, враг роет окопы и возводит фортификационные сооружения.