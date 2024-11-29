ВСУ получат самые популярные среди армий мира экскаваторы: какие задачи способна выполнять техника. Фото

Министерство обороны Украины официально разрешило использование в войсках современного скоростного бронированного экскаватора-погрузчика JCB HMEE. Эта техника, уже зарекомендовавшая себя во многих армиях мира, станет мощным усилением инженерных подразделений ВСУ.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Экскаваторы JCB HMEE являются одним из популярнейших видов техники для инженерных задач в вооруженных силах многих стран мира. Они созданы с учетом военных потребностей и сочетают высокую мобильность, защищенность и производительность.

Основные характеристики:

Вес: около 16 тонн.

Скорость: до 100 км/ч.

Бронирование обеспечивает защиту экипажа по стандартам STANAG.

Мобильность: полный привод, управление всеми колесами и блокировка дифференциалов обеспечивают высокую проходимость по бездорожью.

Эргономика: кабина оборудована кондиционером для комфортной работы оператора даже в сложных условиях.

Примечательно, что военные цели JCB HMEE оснащены усиленной подвеской и тормозной системой, что обеспечивает высокую безопасность и контролируемость во время работы.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, эта техника хорошо зарекомендовала себя при выполнении специальных задач в сложных условиях и уже используется многими ведущими армиями мира.

Напомним, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортер Oncilla-Shturm. Эта машина отечественного производства предназначена для выполнения широкого спектра задач. Бронетранспортер вмещает трех членов экипажа и шестерых стрелков.

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