ВСУ получат самые популярные среди армий мира экскаваторы: какие задачи способна выполнять техника. Фото
Министерство обороны Украины официально разрешило использование в войсках современного скоростного бронированного экскаватора-погрузчика JCB HMEE. Эта техника, уже зарекомендовавшая себя во многих армиях мира, станет мощным усилением инженерных подразделений ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Экскаваторы JCB HMEE являются одним из популярнейших видов техники для инженерных задач в вооруженных силах многих стран мира. Они созданы с учетом военных потребностей и сочетают высокую мобильность, защищенность и производительность.
Основные характеристики:
- Вес: около 16 тонн.
- Скорость: до 100 км/ч.
- Бронирование обеспечивает защиту экипажа по стандартам STANAG.
- Мобильность: полный привод, управление всеми колесами и блокировка дифференциалов обеспечивают высокую проходимость по бездорожью.
- Эргономика: кабина оборудована кондиционером для комфортной работы оператора даже в сложных условиях.
Примечательно, что военные цели JCB HMEE оснащены усиленной подвеской и тормозной системой, что обеспечивает высокую безопасность и контролируемость во время работы.
По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, эта техника хорошо зарекомендовала себя при выполнении специальных задач в сложных условиях и уже используется многими ведущими армиями мира.
Напомним, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортер Oncilla-Shturm. Эта машина отечественного производства предназначена для выполнения широкого спектра задач. Бронетранспортер вмещает трех членов экипажа и шестерых стрелков.
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