Парк ВСУ пополнила бронемашина Oncilla-Shturm: на что она способна в поле боя. Фото

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортер Oncilla-Shturm. Эта машина отечественного производства предназначена для выполнения широкого спектра задач.

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Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что бронетранспортер вмещает трех членов экипажа и шестерых стрелков.

Кроме того, машина оснащена автоматической коробкой передач и мощным турбодизельным двигателем, которые в сочетании дают бронетранспортеру хорошие ходовые и скоростные характеристики. Запаса горючего хватает более чем на 700 км пути.

Броня и конструктивная особенность Oncilla-Shturm обеспечивают защиту экипажа и десанта при обстреле из стрелкового оружия, обломков и наезде на взрывоопасные предметы.

"Эта бронемашина демонстрирует прогресс Украины в создании техники, отвечающей современным потребностям поля боя. Ее надежность и функциональность позволяют нашим военным выполнять боевые задачи в условиях высокой сложности, обеспечивая защиту личного состава и эффективность операций", – отметил замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Стандартное оборудование бронетранспортера включает в себя:

– Автоматическую систему подкачки шин.

– Гидравлический усилитель руля.

– Система кондиционирования воздуха с дополнительной функцией обогрева.

– Автоматическую систему пожаротушения.

– Фильтровентиляционную систему.

– Лебедку.

– Вооружение – дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.

Также отмечается, что бронетранспортер может производиться в нескольких модификациях.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Украины продолжает расследовать причины нештатного износа 120-миллиметровых мин. Межведомственная комиссия работает уже третью неделю, а отсутствие комментариев в публичном пространстве не означает, что минобороны не действует или не реагирует на информацию.

Напомним, воины Сил обороны, защищающие рубежи на Кураховском направлении, показали непригодные для использования мины калибра 120 мм. Те после выстрела падают в нескольких метрах от боевой позиции воинов или остаются прямо в стволе миномета.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ поставили партию некачественных мин производства "Укроборонпрома", но подобные случаи были в других подразделениях и раньше. Отмечается, что предварительная часть мины была отправлена на склад для расследования причины несотрудничества.

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