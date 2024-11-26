Использование боеприпасов приостановлено: в Минобороны расследуют причины нештатного срабатывания 120-мм мин

Министерство обороны Украины продолжает заниматься расследованием причин нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Межведомственная комиссия работает уже третью неделю, а отсутствие комментариев в публичном пространстве не означает, что минобороны бездействует или не реагирует на информацию.

Видео дня

Оборонное ведомство продолжает работать в закрытом периметре для обеспечения максимальной эффективности и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что из-за продолжающейся российской агрессии, информация о ходе работы чувствительна, поэтому остается с ограниченным доступом. В то же время известно, что министерство обороны приостановило использование указанных партий боеприпасов в Силах обороны, а также их выдачу в боевые подразделения.

На сегодняшний день партия поставленных боеприпасов изъята для дальнейших исследований. Вместо этого украинским военнослужащим будут поставлены мины импортного производства.

Также в минобороны подчеркнули, что предварительные результаты расследования межведомственной комиссии по поставке некачественных минометных мин калибра 120 мм указывают на возможные причины дефектов, в частности некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов, что привело к их повреждению. По этому факту Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство.

Кроме того, межведомственная комиссия проведет инспекцию мин других калибров по соблюдению стандартов производства, качеству компонентов и условиям их хранения.

Напомним, воины Сил обороны, защищающие рубежи на Кураховском направлении, показали непригодные для использования мины калибра 120 мм. Те после выстрела падают в нескольких метрах от боевой позиции воинов или же остаются прямо в стволе миномета.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ поставили партию некачественных мин производства "Укроборонпрома", но подобные случаи были в других подразделениях и раньше. Отмечается, что предыдущая часть мин была отправлена на склад для расследования причины несрабатывания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!