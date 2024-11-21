'Цинизм зашкаливает': украинские военные на Кураховщине показали бракованные мины, которые им поставили, и обратились к Минобороны. Видео

Воины Сил обороны, защищающие рубежи на Кураховском направлении, показали непригодные для использования мины калибра 120 мм. Те после выстрела падают в нескольких метрах от боевой позиции воинов или же остаются прямо в стволе миномета.

Видео дня

О ситуации рассказала журналистка Юлия Кириенко-Меринова, публикуя в Facebook видео от военных. Она подчеркнула, что бракованные боеприпасы бойцам поставило Министерство обороны.

"Это видео с Кураховщины. Там, где горячо. И это пиз*ец. Потому что это не иначе как диверсия против ВСУ. От наших производителей и Минобороны. Видео с горящим минометом видели многие. А у меня таких еще несколько. С каждого участка фронта. С Покровщины, Курщины и Кураховщины", – подчеркнула автор.

По ее словам, речь идет о некачественной партии мин 120-мм калибра. В бригадах уже пришла проверка, эти боеприпасы изъяли, ведь работа с такими – риск для самих минометчиков в первую очередь.

"То есть пехота ожидает, что ее сейчас прикроют от штурма. Командир рассчитывает, что сейчас разберут группу вражеских штурмовиков, которые вскочили с БМП и уходят на наши позиции. А минометчики, как ни пытаются, а оно не стреляет. Пилот из дрона, корректирующий огонь, постоянно кричит: не видим разрыва", – рассказала Кириенко-Меринова.

Она отметила, что такие мины падают не на позиции врага, а рядом с минометом: не разрываются. После выстрела горит ствол миномета, или 120-ки просто застревают в нем, как видно на видео.

"Об этом уже говорили в оборонном комитете. Но в минпроме сказали – виноваты бойцы. Неправильно сохраняют пороха. Цинизм от этого зашкаливает. Потому покажу скоро, как эти пороха упаковывают. Минобороны, ничего не хотите объяснить? А еще лучше сделать это в правоохранительных органах", – возмущенно подытожила журналистка, от имени бойцов обратившись к Министерству обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне издание "Цензор.НЕТ" тоже рассказало, что ВСУ поставили партию некачественных мин производства "Укроборонпрома", но подобные случаи были в других подразделениях и раньше. Отмечается, что предыдущая часть мин была отправлена на склад для расследования причины несрабатывания.

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