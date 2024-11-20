ВСУ поставили партию некачественных мин производства 'Укроборонпрома': Бутусов раскрыл подробности и призвал к действиям. Видео

Бойцам Вооруженных сил Украины поставили партию некачественных мин производства "Укроборонпрома". Подобные случаи были в других подразделениях и раньше.

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Украинские военнослужащие продемонстрировали качество боеприпасов на видео. Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Отмечается, что предыдущая часть мин была отправлена на склад для расследования причины несрабатывания.

"Это прислали новое видео, из другой воинской части, где эти мины остаются на вооружении и их не забирают. Я хочу обратить внимание, что это реально серьезная системная проблема, большое количество мин производства "Укроборонпрома", за государственные деньги поставлены, их качество неудовлетворительное. Одну партию забрали, но еще такая же партия с браком осталась. И эти мины нужно немедленно забрать", – рассказал украинский журналист Юрій Бутусов.

Он подчеркнул, что нужно разобраться, кто и как планировал производство таких мин, кто отвечает за качество и военную приемку из военных руководителей.

"Почему такие мины без проверки качества были переданы в военные подразделения, и на это нужно обратить внимание, дать правовую оценку", – подчеркнул Бутусов.

По словам журналиста, заниматься этим вопросом должны правоохранительные органы.

"Хочу сказать, давайте у нас стойкость бойцов-минометчиков не проверять этими минами, а забрать их и не врать, что поставили такое вот количество мин в войска. Надо забрать их, честно сказать, что мы ошиблись. Пойти на допрос к следователю и объяснить, почему ошиблись, и после того поставлять на вооружение только то, что стреляет", – резюмировал Бутусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине масштабировали серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун", которыми весной 2022 года был отправлен на дно флагман Черноморского флота России крейсер "Москва". Это вооружение усовершенствовали для поражения целей на больших расстояниях.

Напомним, Румыния вместе с Украиной планирует разрабатывать ракетное вооружение большой дальности. Особое внимание страны хотят уделить противокорабельным ракетам Р-360 "Нептун".

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