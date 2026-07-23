ВСУ получат уникальный полноприводный мотоцикл: каковы его характеристики. Фото

Министерство обороны Украины внесло в нормативную базу и разрешило к использованию в Вооруженных силах Украины первый отечественный полноприводный электрический мотоцикл МУЛ.Е. Его разработали украинские инженеры специально по запросу военных для работы в условиях современной войны высокой интенсивности, и в ходе испытаний техника подтвердила заявленные характеристики.

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О появлении нового образца военной техники сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что МУЛ.Е сочетает в себе бесшумное передвижение, низкую заметность, широкие внедорожные возможности, мощную тягу, устойчивость к минным ударам и универсальность.

Также отмечено, что инженеры реализовали ряд конструктивных решений, которых нет в традиционных военных мотоциклах с двигателями внутреннего сгорания.

Создан для фронта

МУЛ.Е предназначен для перевозки личного состава с оружием, транспортировки малогабаритных грузов и эвакуации раненых. Электромотоцикл может передвигаться по дорогам с различным покрытием, а также по бездорожью, что расширяет возможности его использования при выполнении боевых задач.

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В ходе испытаний машина подтвердила свои тактико-технические характеристики. Среди основных особенностей разработчики отмечают:

уникальную систему полного привода 2×2,

два независимых электродвигателя,

бесшумность работы,

быстрое развертывание,

длительное время автономной работы,

значительный запас хода

высокая максимальная скорость.

Кроме того, конструкция позволяет буксировать прицеп с грузом.

Возможности машины

Полностью заряженных аккумуляторов хватает почти на 100 километров движения. После их разрядки электромотоцикл не теряет работоспособности, ведь на его раме установлен дополнительный съемный бензиновый генератор, который заряжает штатные аккумуляторы.

Этот генератор также можно использовать отдельно для зарядки телефонов, средств связи, аккумуляторов FPV-дронов и обеспечения электропитания подразделений в полевых условиях.

Благодаря широким внедорожным шинам и полному приводу МУЛ.Е способен передвигаться по размытой почве, песку, глубокому снегу и заболоченной местности. При этом транспортное средство оказывает на поверхность давление, сопоставимое с давлением ноги пехотинца, что позволяет не активировать большинство мин, предназначенных для поражения автомобильной и бронированной техники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на вооружении ВСУ появился электромотоцикл WOLFSTORM, он же "Штурмовой волк". Техника создана для выполнения боевых задач и может одновременно перевозить двух бойцов в полном снаряжении. Одной из ключевых особенностей техники является бесшумная работа, отсутствие теплового следа и возможность перевозить двух военнослужащих в полном снаряжении.

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