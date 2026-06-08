Быстрые и бесшумные: ВСУ получили на вооружение украинские электромотоциклы 'Штурмовой волк'. Фото

На вооружении в Вооруженных силах Украины появился электромотоцикл WOLFSTORM, он же "Штурмовой волк". Техника создана для выполнения боевых задач и может одновременно перевозить двух бойцов в полном снаряжении.

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Одной из ключевых особенностей техники является бесшумная работа, отсутствие теплового следа и возможность перевозить двух военнослужащих в полном снаряжении. О кодификации и допуске новой техники сообщили в Министерстве обороны.

"Мотоциклы пока остаются одними из самых востребованных транспортных средств на фронте наряду с пикапами. Они обеспечивают украинским военным высокую мобильность, скорость передвижения и оперативность выполнения задач, особенно в условиях сложной логистики, отсутствия дорог или во время работы малых групп", – подчеркнули в ведомстве.

По данным Минобороны, электромотоцикл создан специально для выполнения военных миссий по схеме mid drive. "Штурмовой волк" весит 105 килограммов, может разгоняться до 80 километров в час и имеет запас хода до 100 километров. Передача крутящего момента на заднее колесо осуществляется с помощью цепи, как в традиционных мотоциклах. Также модель оснащена задней передачей.

Полная зарядка аккумулятора длится четыре часа. Кроме подключения к электросети, можно быстро заменить батарею. Грузоподъемность электромотоцикла составляет 200 килограммов, что позволяет перевозить двух бойцов вместе с дополнительным снаряжением.

Среди преимуществ транспорта в Минобороны называют высокую готовность к использованию, отсутствие потребности в подготовке, бесшумность, отсутствие теплового следа, модульную конструкцию, устойчивость к влаге и перепадам температур, высокую динамику движения, низкие эксплуатационные расходы и больший ресурс запчастей.

Напомним, в Украине испытали новое поколение ударных FPV-дронов, которые уже в ближайшее время могут начать массово поставлять на фронт. Часть из них полностью выполнила все задачи в условиях, максимально приближенных к боевым.

Также OBOZ.UA сообщал, после почти полутора лет работы, Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы "Выравниватель". Разработчики заявили, что новое оружие примерно в три раза дешевле американских комплектов JDAM-ER.

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