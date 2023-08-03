ВСУ попали в склад боеприпасов под Бердянском: продолжается детонация. Видео

На временно оккупированной территории Запорожской области 3 августа к вечеру произошла мощная "бавовна". Украинские воины попали по большому складу боеприпасов россиян в Бердянском районе.

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Детонация боеприпасов длится уже больше часа. Об этом сообщили в "РИА Мелитополь".

"Мощный и точный прилет по складу р*сни в Ильино (бывшая Панфиловка) Бердянского района. Детонация происходит уже как час, слышат все окрестные села. Р*сня будет гореть в аду", – говорится в сообщении.

В одном из местных пабликов отметили, что это не единственный меткий "привет" для захватчиков от защитников украинского Запорожья сегодня.

"Нескучный сегодня день для к*цапов в Бердянском районе. Азовское, Зеленовка, Ильино (Панфиловка). А еще штатно было отработано по немытым близ Токмака. 200, 300, детонация. Все как мы любим", – иронически отметили администраторы паблика "Бердянск в оккупации".

Напомним, днем 3 августа стало известно, что ВСУ нанесли удары по местам дислокации оккупантов в Бердянске. Об этом сообщили партизаны "Атеш". Там заявили о прямом попадании по расположению войск РФ.

Также сообщалось, что накануне мощный взрыв прогремел во временно оккупированном Крыму. "Бавовна" произошла рядом с авиабазой оккупантов в Гвардейском. После взрыва над местом прилета поднялся "гриб" дыма, а движение по Крымскому мосту оккупанты остановили.