ВСУ попытались прорвать позиции врага в районе Нового Пути на Курщине: в ISW рассказали о ходе боев. Карта

Украинские войска продолжают наступательные действия в Глушковском районе Курской области. В частности, 3 октября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ пытались прорвать оборону вблизи Нового Пути, к югу от Веселого.

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Однако подтвержденное продвижение в этом районе не зафиксировано. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

2 октября российские "военкоры" заявили, что оккупанты якобы восстановили утраченные позиции вблизи Веселого, где продолжаются бои. Также сообщалось о столкновении на "украинском плацдарме" в Курской области, хотя подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

По данным Минобороны РФ, бои происходили в районах Ольговки, Кременного, Обуховки, Николаево-Дарьино, Новоселовки и Плехового.

В ночь на 3 октября российская сторона заявила, что сбила 113 украинских беспилотников над территорией России: 73 – над Белгородской областью, 25 – над Воронежской, 14 – над Курской и 1 – над Брянской областями.

В то же время украинские медиа со ссылкой на СБУ сообщили, что украинские дроны нанесли удар по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области, поразив склады и ангары самолетов Су-35/34, где хранились авиабомбы.

Ранее сообщалось, что украинские военные в конце сентября 2024 поразили в Курской области новейшую российскую ЗРК С-400. Именно она прикрывала воздушное пространство областного центра.

В четверг, 3 октября, стало известно о том, что в Курчатове Курской области России вечером 3 октября раздались взрывы. Россияне пожаловались на "атаку ВСУ", а пропагандисты уже успели выдвинуть версию о "попытке ударить по Курской АЭС".

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