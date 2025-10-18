ВСУ поразили ПВО оккупантов под Токмаком: координаты раздобыли агенты 'Атеш'. Фото

Украинские воины нанесли удар по оккупантам в районе временно оккупированного города Токмак на Запорожье. Они повредили комплексы ПВО оккупантов, прикрывавших командный пункт 291 гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.

Нанести точные удары помогли координаты, которые передали агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" из числа российских военнослужащих. Какую именно информацию собрали для последующего удара россияне, рассказали в Telegram-канале движения.

Удар по российской ПВО в районе Токмака помогли организовать военнослужащие армии РФ

В "Атеш" заявили, что агенты движения помогли Силам обороны повредить комплексы ПВО оккупантов на Запорожском направлении

"Наши агенты из 291-го гвардейского мотострелкового полка сообщили точные координаты позиций зенитного ракетного комплекса БУК-М1. Расчеты ПВО были развернуты для прикрытия командного пункта полка в районе населённого пункта Токмак. Переданная информация включала не только координаты, но и график дежурства расчетов, маршруты подвоза ракет и время перезарядки", – заявили в "Атеш".

В движении также добавили, что особо ценными стали полученные от агентов данные о месте стоянки комплексов ПВО на направлении: именно они позволили украинским воинам нанести серьезный удар по воздушной защите оккупантов.

"Атеш" продолжает демонстрировать эффективность работы нашей агентурной сети. Каждый такой переданный объект ПВО ослабляет противовоздушную оборону врага и открывает возможности для наших Сил обороны", – резюмировали в движении.

Как писал OBOZ.UA, накануне, 17 октября, общие боевые потери российских захватчиков составили 1 150 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, один самолет, 498 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 131 единицу автомобильной техники и две единицы специальной техники оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!