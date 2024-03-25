ВСУ поразили восемь районов сосредоточения оккупантов: в Генштабе рассказали, где идут ожесточенные бои. Карта

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. За сутки 24 марта на фронте произошло 60 боевых столкновений.

Самые интенсивные боевые действия продолжаются на Новопавловском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 25 марта.

В течение суток войска РФ нанесли 33 ракетных и 70 авиационных ударов, совершили 91 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные.

Под авиационными ударами были населенные пункты Перемога и Поповка Сумской области; Золочев, Казачья Лопань, Старица Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Озерное, Железное, Бердичи, Керамик, Нетайлово, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Красногоровка, Макаровка, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем находились около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Веселое Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 8 атак врага в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг трижды при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил безуспешную атаку на позиции наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум средствам противовоздушной обороны, 3 артиллерийским средствам и станции РЭБ противника.

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь с 24 на 25 марта запустила дроны-камикадзе типа Shahed по инфраструктуре Одесской и Николаевской областей. Защитники неба уничтожили восемь БПЛА, однако в регионах было попадание, а также повреждение энергообъектов обломками сбитых целей.

Ранее сообщалост, что 25 марта мощный взрыв прогремел на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции в Ростовской области РФ. Там произошло возгорание и были выведены из эксплуатации два энергоблока.

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