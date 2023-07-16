'ВСУ поставили метки': оккупанты выдали ложь, чтобы отжать частные дома на ВОТ

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях продолжают "отжимать" у украинцев их жилье. Для этого они придумали новые "методы".

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Людей запугивают тем, что Вооруженные силы Украины якобы установили на них "метки" на ликвидацию, когда те выезжают –– захватчики заселяются в опустевшие дома. Об этом рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Федоров констатировал, что для выселения людей из их домов российские оккупанты кроме угроз стали прибегать ко лжи.

"Российские захватчики отжимают жилье у мирных жителей. Сначала селились в дома и квартиры выехавших из оккупации. Затем взялись проверять право собственности, чтобы выявить якобы "безхозные квартиры" и их отжать. Теперь прибегают ко лжи. Жителей отдельных сел в Пологовском районе заставляют выселиться из домов: якобы на них ВСУ поставило метки на ликвидацию. А после того, как запуганные жители уезжают, в жилье заселяются оккупанты", – рассказал мэр Мелитополя.

По его словам, ложь о "метках" на домах украинцев оккупанты распространяют в Пологах и Токмаке.

Напомним, ранее Федоров рассказывал, что на оккупированной части Запорожья войска РФ пройдут не только ЗАЭС, но и критическую инфраструктуру области. В частности, в Мелитопольском районе заминирован водопровод, питающий питьевой водой город. А в самом райцентре захватчики установили взрывные устройства на электрические сети.