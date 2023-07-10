На Запорожье войска РФ минируют не только ЗАЭС, но и критическую инфраструктуру области, – Федоров

На временно захваченных территориях Запорожской области вражеская армия России минирует не только крупнейшую в Европе атомную электростанцию (ЗАЭС), но и объекты критической инфраструктуры. Это ставит под угрозу весь мир.

Видео дня

Об этом сообщил законный мэр оккупированного Мелитополя на Запорожье Иван Федоров в эфире телемарафона в воскресенье, 9 июля. В Мелитопольском районе заминирован водопровод, который питает питьевой водой город (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В самом городе взрывчатка заложена на важных объектах электрических сетей.

"Мы располагаем информацией о том, что враг начал минировать в целом критическую инфраструктуру временно оккупированной Запорожской области. В Мелитополе и водопровод, питающий город питьевой водой, заминирован, и электические сети", – отметил Федоров.

На Запорожской АЭС, по его словам, в технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения.

"Враг ставит под угрозу жителей оккупированных территорий и будет шантажировать ядерной безопасностью весь цивилизованный мир, пока наши героические Вооруженные силы не освободят и Энергодар, и весь оккупированный Юг от врага", – отметил Федоров.

Накануне в ГУР сообщили, что российские оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории стратегического объекта. Разведка фиксирует доставку на ЗАЭС мин и взрывчатых веществ.

В частности, минно-взрывные заграждения из управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа фиксируются в технических помещениях и машинных залах станции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля в сети появились спутниковые фото, подтверждающие, что на крыше четвертого энергоблока ЗАЭС появились новые объекты. Качество снимков не позволяет идентифицировать, что именно там размещено. Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что, по данным украинской разведки, этот энергоблок может быть заминирован.

Также сообщалось, что в "Энергоатоме" констатировали, что оккупанты установили пулеметные гнезда на крышах энергоблоков ЗАЭС.