ВСУ потеряли истребитель F-16, пилот катапультировался: что известно

В среду, 29 июля 2026 года, Украина потеряла истребитель F-16 Воздушных сил ВСУ. Пилот выполнял боевую задачу по перехвату воздушных целей противника на одном из направлений фронта, когда с бортом была потеряна связь.

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Об этом сообщили в Воздушных силах. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, из-за чего пилот был вынужден катапультироваться.

"В настоящее время пилот в полной безопасности, его успешно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение для обследования и диагностики", – говорится в сообщении.

На место падения самолета прибыли эксперты и правоохранители, жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано.

Причины инцидента на данный момент устанавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские Воздушные силы недавно второй раз сбили российский истребитель с помощью истребителя F-16. За последние годы Украина значительно укрепила свою систему противовоздушной обороны и продолжает расширять собственный военно-промышленный потенциал, сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

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