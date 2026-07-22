Украинский F-16 недавно сбил российский истребитель: американский генерал похвалил ВСУ. Видео

Украинские Воздушные силы недавно во второй раз уничтожили российский истребитель с помощью истребителя F-16. За последние годы Украина значительно укрепила свою систему противовоздушной обороны и продолжает расширять собственный военно-промышленный потенциал.

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Об этом успехе сообщил председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн. Эксперт высоко оценил развитие украинской оборонной промышленности и возможности ВСУ.

Кейн подчеркнул, что украинская оборонная промышленность демонстрирует существенный прогресс в разработке современных средств ведения войны.

"Я хочу подчеркнуть невероятную работу, которую выполняет украинская промышленная база, расширяя свои возможности. Это варьируется от их возможностей "земля–воздух" до возможностей "воздух–воздух", — отметил американский генерал.

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Он также обратил внимание на недавний боевой эпизод с участием западного истребителя.

"Недавно мы стали свидетелями первого сбития самолета в режиме "воздух-воздух", когда украинский F-16 сбил российский истребитель", — сообщил Кейн.

Этот случай свидетельствует о росте боевых возможностей украинской авиации и эффективном освоении западной техники.

"Я думаю, что их способность масштабировать свою многоуровневую оборону значительно улучшилась за последние несколько лет благодаря помощи и поддержке многих", — подытожил он.

Недавно украинские войска нанесли новые существенные потери российской оккупационной армии. Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении российского истребителя Су-35.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что над северо-восточной частью Украины произошёл воздушный бой, который войдёт в историю. Американский истребитель F-16, находящийся на вооружении Украины, впервые сбил российский Су-35.

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