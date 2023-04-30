ВСУ потеряли наиболее результативного зенитчика: на фронте погиб 25-летний Андрей Линийчук из Житомирской области. Фото

На фронте, защищая Украину от российского нашествия, погиб 25-летний зенитчик Андрей Кельт Линийчук из Житоминщины. На счету воина максимальное количество сбитых вражеских целей: 16 "Орланов", 1 "Zala" и даже боевой вертолет Ка-52.

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Свой последний бой полный кавалер Ордена "За мужество" принял 28 апреля. О воине, которого называют самым результативным зенитчиком Вооруженных сил Украины, рассказали в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, где служил Герой.

"В боях за Украину погиб легендарный зенитчик "Кельт", сбивший наибольшее количество средств воздушного нападения противника в Вооруженных Силах Украины! Имя воина 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины сержанта Андрея Линийчука с псевдо "Кельт" в военную историю не только Украины, но и Великобритании, ведь именно он был первым, кто осуществил боевое применение переносного зенитно-ракетного комплекса "Martlet" – модификации "Starstreak", – отметили собратья воина.

Как рассказали в местном издании "Житомир. Журнал", решение стать частью Вооруженных сил Украины Андрей принял еще до получения высшего образования. Закончив обучение на факультете лесного хозяйства в Полесском национальном университете, в июле 2020 Линийчук подписал контракт с ВСУ.

"Парень родом из Любарщины, что на Житомирщине. Он еще со школьных лет определил для себя: после получения гражданского образования обязательно пойдет в Вооруженные Силы, чтобы защищать страну. Поэтому сразу по получении степени "бакалавра" по лесоводству в Полесском университете," Кельт "летом 2020 года подписал контракт с 95-й бригадой ДШУ", – добавили в 95 ОДШБр.

Как пишут житомирские журналисты, свое псевдо – "Кельт" – Андрей выбрал сам.

"Он считал, что псевдо идеально отражает сочетание его гражданской специальности (инженер лесного хозяйства) и военного дела, потому что кельты уважали лес и были воинственным народом, постоянно боровшимся за свое существование, как украинцы сейчас", – говорится в материале, посвященном Линийчуку.

Начало полномасштабного вторжения РФ заскочило Андрея на позициях под Горловкой: тогда он работал в расчете ЗРК "Стрела".

"Во время упорных боев с российскими оккупантами Андрей дважды был ранен и каждый раз не мог дождаться, когда закончится лечение, чтобы вернуться к побратимам... Десантник стал самым результативным зенитчиком Вооруженных сил Украины. 16 "Орланов", 1 "Zala" и даже боевой вертолет Ка-52 – все это на счету полного кавалера ордена "За мужество" Андрея Линийчука", – рассказали в 95-й бригаде.

Свой последний бой воин принял 28 апреля.

"Андрея нам будет не хватать. Он стал нам братом. Его настойчивость и ответственность были для нас примером, а чувство юмора – утешением во время боевых выходов. Мы обязательно отомстим за смерть Андрея", – процитировали в 95 ОДШБр обещание побратима погибшего воина Александра.

В конце февраля Андрей Линийчук пообщался с журналистами издания Happy Monday. Он признавался: гордится своей причастностью к великому делу – защите родной земли.

"Сложнее всего в службе для меня – смириться с определенными пережитками "совка". Украинская армия меняется постепенно, этот процесс неотвратим, но хотелось бы, чтобы он был быстрее. А больше всего вдохновляет и мотивирует осознание того, что моя работа является частью большого общего дела, и мой вклад действительно важен. Сейчас моя главная цель — сделать как можно больше для победы. А планы буду строить уже после", – говорил Герой.

Однако дожить до Победы, которую он приближал всеми силами, Герою было не суждено.

"В боях за Украину – мы потеряли побратима и настоящего Аса! Однако дело его – будет еще долго жить! Его воспитанники – будут так же охранять небо и уничтожать вражеские воздушные цели! Друг, твое дело будет продолжено! Украинское небо всегда будет под надежной охраной и обороной! Вечная память Герою, отдавшему свою жизнь за Родину!" – подчеркнули побратимы воина.

Напомним, ранее стало известно, что под Бахмутом погиб молодой историк Ярослав Савченко. Он был студентом исторического факультета УГУ имени Михаила Драгоманова, а также участником театра "Вавилон".

Ярослав планировал поступать в магистратуру, однако все планы смешала война: воин взял в руки оружие, чтобы защищать родную землю.

28 апреля он погиб в бою под Бахмутом.