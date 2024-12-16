ВСУ потеснили россиян возле Колесниковки на Купянском направлении, враг продвинулся на Донетине: карты DeepState

Силы обороны Украины имеют успехи на Купянском направлении фронта в Харьковской области. В частности, украинским воинам удалось восстановить позиции возле населенного пункта Колесниковка.

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Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в Telegram в воскресенье, 15 декабря. В то же время российским оккупационным войскам удалось продвинуться в направлении пяти населенных пунктов Донецкой области.

"Силы обороны восстановили положение возле Колесниковки", – говорится в сообщении.

Ранее в DeepState сообщили, что украинские военные выбили российских захватчиков из Колесниковского леса в Харьковской области.

"Силам обороны Украины удалось выбить противника к югу от Глушковки и закрепиться. Эту информацию также дал командир БПАК "Ахиллес", – сообщается в сводке.

В то же время аналитики отметили, что в течение дня враг продвинулся возле Зеленовки юго-западнее Курахово; возле Сторожевого; в Новом Комаре возле Великой Новоселки; у Даченского в окрестностях Покровска; возле Часового Яра Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты в течение последних суток продвинулись на Купянском направлении фронта в Харьковской области. Также враг имел успехи на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой области.