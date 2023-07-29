ВСУ применяют для ударов по оккупантам боеприпасы, произведенные в Северной Корее – FT

Для ударов по российским оккупантам Вооруженные силы Украины используют боеприпасы, произведенные в Северной Корее. Этими снарядами из систем залпового огня "Град" защитники бьют по врагу, в частности, под Бахмутом.

Видео дня

Не исключено, что это трофейные боеприпасы, захваченные украинскими воинами у россиян. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, украинские военные используют снаряды северокорейского происхождения недалеко от Бахмута. По российским позициям эти снаряды запускают из РСЗО "Град". Журналисты также отмечают, что маркировка на снарядах указывает, что большинство из них было изготовлено в 1980-1990-х годах.

Командир украинской артиллерийской установки рассказал FT, что северокорейские снаряды часто дают осечку или взрываются. По его словам, боеприпасы "очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи".

Однако украинские воины продолжают их использовать, потому что нуждаются в "каждом боеприпасе, который можно достать".

В издании отметили, что Северная Корея остается одним из немногочисленных союзников РФ, поэтому маловероятно, что Пхеньян поставлял боеприпасы Украине. Сами артиллеристы говорят, что снаряды были "вылучены с корабля" дружественным государством. Собеседники издания в Минобороны Украины предположили, что это могут быть захваченные у россиян трофеи.

Напомним, на днях стало известно о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею. Там он назвал КНДР важнейшим партнером РФ.

Также глава российского оборонного ведомства и Ким Чен Ын посетили выставку военной техники в Пхеньяне.

Аналитики заявили, что обзор Шойгу северокорейских ракет предполагает согласие России с ядерной программой Северной Кореи. Персональная поездка Шойгу и его готовность сфотографироваться с Кимом во время этой поездки свидетельствуют о том, что Москва удовлетворена ядерной модернизацией Северной Кореи.

Также российский визит повышает возможность более открытой поддержки Северной Кореи, особенно в условиях изоляции России Западом из-за вторжения в Украину.