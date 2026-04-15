РФ атакует Украину "Шахедами": в воздухе десятки БпЛА, раздаются взрывы
В ночь на среду, 15 апреля, российские оккупационные войска устроили очередную дроновую атаку на Украину, запустив десятки "Шахедов" из разных локаций. По областям начала распространяться тревога, в регионах работают силы ПВО по вражеским целям.
Об их движении информируют Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Громко было в частности в Днепре, Черкассах и в Одесской области.
Что известно об атаке РФ
По состоянию на 03:15 мониторы информировали о примерно 70 "Шахедах" в воздушном пространстве Украины. Их фиксировали в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Харьковской областях.
В Днепре в результате вражеского удара произошло возгорание административного здания. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщили в ОВА.
По состоянию на 03:45 основное скопление БпЛА было по границе Одесской и Николаевской областей – более 20 дронов направлялись в Винницкую область.
"9х БпЛА в Черкасской области в направлении Киевщины. 3х БпЛА в направлении Черкассы. 15х БпЛА на Полтавщине в направлении Черкасского района, вероятно в направлении Черкасс", – информировали мониторы.
