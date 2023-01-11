ВСУ ''приземлили'' российский Ка-52, Россия ограничила выезд за границу для военнообязанных – Генштаб

Украинская авиация в течение 11 января нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям ЗРК российских захватчиков. Кроме того, наши защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛа, тип которых уточняется.

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Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Оккупанты несут многочисленные потери, что сказывается на медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Украины.

"По состоянию на 9 января только в местной больнице Марковки Луганской области дополнительно развернуто 100 койко-мест", – заметили военные.

При этом и сами российские войска не заканчивают попытки прорыва фронта обороны на южном и восточном направлении. Вся линия столкновения, включая населенные пункты и гражданскую инфраструктуру, буквально ежечасно подвергается обстрелам:

на Северском и Слобожанском направлениях огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелка, Огиревце, Волчанск и Новомлынск Харьковской области;

на Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Первомайское и Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области;

на Лиманском направлении обстреляны Терны на Харьковщине, а также Макеевку, Невское, Червонопоповку и Диброву Луганской области;

на Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора и Дружба Донецкой области;

на Авдеевском направлении под огневое влияние попали Красногоровка, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы в Угледаре и Великой Новоселке Донецкой области;

на Запорожском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области и Зеленый Гай, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавное в Запорожье;

на Херсонском направлении противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон.

Такая активная агрессия российских оккупантов, вероятно, вызвана решением военного командования у них дома. Кремль не оставляет им выбора, приняв решение о закрытии выезда из России для всех граждан, которые подлежат призыву и мобилизации.

РанееOBOZREVATEL сообщал, что 11 января министр обороны РФ Шойгу провел ротацию в руководстве "спецоперацией" в Украине.Он понизил в должности нынешнего командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикинаи назначил на его место начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

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