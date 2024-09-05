ВСУ продолжают наносить врагу огневое поражение: на фронте произошло 151 боевое столкновение – Генштаб

На поле боя в Украине в течение четверга, 5 сентября, произошло 151 боевое столкновение воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях – враг пытается проводить наступательные действия, однако, несет большие потери.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Украинские защитники дают отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории.

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений. ВСУ отражали наступление оккупантов неподалеку от Старицы и Волчанска. Одна вражеская атака продолжается.

В Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. 13 боев завершено, два – еще продолжаются.

На Лиманском направлении россияне штурмовали возле Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового. 14 боевых столкновений завершено, три – до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники отражали четыре вражеских наступательных действия в районах Верхнекаменного и Спорного.

На Краматорском направлении произошло 13 боев у Часова Яра, Предтечино, Ивановского, Белой Горы, Иванополья и Клещиевки.

На Торецком направлении россияне 15 раз штурмовали позиции наших подразделений возле Торецка и Нелиповки. Восемь столкновений завершено, семь – до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении шли 42 боя в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка и Михайловка. Отражены 37 наступательных действий, пять продолжаются.

По предварительным данным, по этому направлению было обезврежено 332 оккупанта, из них 144 – безвозвратно. Также уничтожены танк, боевая бронированная машина "Тигр", БМ-21 "Град", один БпЛА, три автомобиля и девять единиц мототехники. К тому же повреждены четыре танка, один миномет и десять единиц автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 28 раз проводил наступательные действия вблизи Лисовки, Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Украинские защитники остановили 24 атаки, четыре – еще продолжаются.

На Времивском направлении противник предпринял шесть попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Константиновки и Угледара. Четыре боестолкновения завершены, два – до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении остановлена атака российских захватчиков неподалеку от Роботино.

На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, трижды штурмуя позиции наших войск.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Силам обороны удалось остановить наступление российских оккупационных войск на Покровском направлении на фронте. За последние шесть дней продвижение врага не было зафиксировано.

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