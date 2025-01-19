По состоянию на 9 утра, 19 января ВВС Украины сообщили о том, что за ночь противник "отгрузил" по нашей территории 61 БПЛА типа Шахед, из которых 43 было сбито, а 15 нейтрализованы другими средствами. Насколько можно понять, к моменту отчета еще несколько агрегатов продолжали летать и плюс к тому, появилось сообщение о том, что один из мопедов перелетел на территорию Румынии, где и выпал в осадок, по собственной инициативе.

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Пока неизвестно о том, что ночью прилетело по территории противника, как неизвестно о том, что из пораженного ранее горит, а что уже выгорело. Тем не менее, противник уходит в невеселые рассуждения о том, как выглядит каскад ударов ВСУ по их нефтянке и как она выглядит в свете совокупности не благоприятных факторов, которые на нее обрушиваются со всех сторон. В наших источниках мне не доводилось встречать обобщения атак по этим объектам, а враг все же решил собрать в единый список все то, что ВСУ сделали за последний год и он оказался довольно внушительным.

Наверное, таки есть смысл привести этот перечень, чтобы возникла картина проделанной работы. При этом, стоит учитывать два момента. Первый – следующий ниже перечень составлял сам противник и второй, речь идет об активах, составляющих фундамент его сырьевой экономики. Фактическое наполнение мы оставляем примерно в том виде, в которой она опубликована во вражеском источнике, а там он разбил атаки по конкретным объектам, немного изменив структуру, для простоты восприятия.

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Волгоградский НПЗ

–3 февраля на Волгоградском НПЗ после атаки БПЛА возник пожар на установке АВТ-5 (9.100 тонн в сутки). После восстановительного ремонта установка АВТ-5 вернулась в эксплуатацию 21 февраля.

-Ночью 12 мая на НПЗ в результате атаки БПЛА возник пожар на установке первичной переработки нефти АВТ-1 производительностью 18.590 тонн в сутки (49% мощности НПЗ). В результате возникшего пожара АВТ-1 была аварийно остановлена. На восстановительный ремонт, по предварительным оценкам, может потребоваться 1-2 недели. НПЗ Волгограднефтепереработка Лукойла 16-17 мая вернул в работу крупнейшую на заводе установку первичной переработки нефти АВТ-1, аварийно остановленную 12 мая из-за пожара.

-На НПЗ Лукойла в Волгограде 15 января произошел пожар на основной установке гидроочистки дизельного топлива мощностью 3,3 миллиона тонн в год, сообщали источники Рейтер. Восстановление работы установки потребует несколько недель, по предварительным оценкам трейдеров.

Нововшахтинский ЗНП

-В первый раз завод был атакован дронами 13 марта, после чего был вынужден остановиться, но восстановил производство в тот же день с 50% загрузкой от общей мощности.

-Эта же установка была повреждения после атаки БПЛА 6 июня и вышла из ремонта 28 июля.

-Пожар произошел 19 декабря на частном экспортно ориентированном Новошахтинском ЗНП в Ростовской области мощностью 5 миллионов тонн в год в результате атаки БПЛА, по информации источников, завод остановил на ремонт поврежденную установку АВТ-2,5-2 (7.140 тонн в сутки, 50% мощности НПЗ), которая в январе остается на простое.

Ярославский НПЗ

-НПЗ Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез мощностью свыше 15 миллионов тонн нефти в год, принадлежащий на паритетных началах Газпромнефти и Роснефти, вынуждено остановил 10 сентября установку каталитического крекинга, ремонт может занять предварительно около недели, в течение которой завод будет вынужден снизить выпуск автобензина Аи-95.

Московский НПЗ

-Принадлежащий Газпромнефти Московский НПЗ остановил комбинированную установку переработки нефти (КУПН) Евро+ из-за пожара после атаки беспилотника 1 сентября.

Омский НПЗ

-На крупнейшем российском НПЗ в Омске, принадлежащем Газпромнефти, 26 августа автоматическая система безопасности Омского НПЗ зафиксировала возгорание технологического оборудования… в результате пожара на Омском НПЗ получила повреждения и была остановлена первичная установка АВТ, рассчитанная на переработку 8,4 миллиона тонн нефти и 1,2 миллиона тонн газового конденсата в год (41% мощности НПЗ). Омский НПЗ в середине августа (наверное тут описка и следует читать "сентября" – ред.) завершил ремонт установки первичной переработки нефти АВТ-10, которая была повреждена пожаром в начале августа, сообщили Рейтер два источника в отрасли. Ввод в работу АВТ-10 может позволить Омскому НПЗ частично компенсировать потери производства из-за пожара установки 26 августа.

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Уже только список атакованных НПЗ внушает уважения. А с учетом того, что часть целей находилась на расстоянии более 1000 км от места предполагаемого места запуска дронов, то такие мероприятия и вовсе можно считать исключительно удачными достаточно вспомнить о том, как лапти плели конспирологические версии по поводу того, что омский НПЗ мог быть атакован с территории Казахстана, а ярославский – с территории Финляндии либо Эстонии. Уж очень им не хотелось признавать саму возможность ВСУ наносить удары на такую глубину.

Причем, особенно тщательно лапти отводят внимание от ударов по объектам, до которых, по прямой от Украины, надо было пролететь через очень значительную территорию европейской части россии. Ведь там сосредоточена большая часть населения, промышленности, войск, а значит и ПВО противника. В таком случае, очередной горящий НПЗ становится огромным знаком вопроса о том, как такое вообще могло случиться.

И тут уже речь идет не о прикрытии конкретного актива, а о том, что до него дронам удалось пролететь огромное расстояние, и на всем протяжении маршрута не пикнула ни одна их вундервафля, о которой они бодро рассказывали, что она способна видеть буквально все воздушные цели, на расстояние в сотни километров. А раз так, то по идее, вся эта территория должна бы в два, а то и три слоя перекрыта РЛС. Ну а с учетом того, что сами они рассказывают о своих зенитных ракетах, что те способны лететь до цели на десятки и сотни километров, то потребитель помоев со вкусом "анала говнет" невольно чешет репу и задает себе вопрос о том, как такое могло произойти в принципе?

И ладно бы это произошло один раз, просчеты бывают у всех, но ведь один только перечень пораженных НПЗ уже говорит о том, что это – не случайность, а система. И между прочим, перечень пораженных НПЗ не заканчивается Омским заводом. Наверняка в приведенном выше списке, внимательные наблюдатели не заметили несколько громких названий и будут правы. Вот продолжение списка.

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Туапсинский НПЗ

-Туапсинский НПЗ возобновил переработку нефтяного сырья в конце апреля – начале мая после предыдущей атаки БПЛА 25 января, вызвавшей пожар на вакуумной установке.

-Туапсинский НПЗ остановился после пожара, произошедшего 17 мая в результате атаки дронов. БПЛА повредили секцию ректификации пропан-бутановой фракции, при этом основные атмосферная и вакуумная колонны не были затронуты. После остановки 17 мая завод возобновил переработку 1 июля.

-Пожар, возникший в результате падения обломков БПЛА рано утром 22 июля… основное оборудование НПЗ не получило повреждений, и завод возобновил переработку через два дня, однако загрузка в июле и августе находится на минимальном технологическом уровне из-за низкой эффективности переработки.

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Кстати, именно этот НПЗ стал самым задокументированным, в плане видеофиксации Дроновой атаки. Поскольку предприятие находится посреди городской застройки и как бы в низине, то из окрестных домов туапсы с удовольствием снимали все маневры дронов и то, как они атаковали технологическое оборудование. Таким образом они зафиксировали не только собственно атаку завода, но и то, как выглядят обломки дронов, которые приводят к обширным пожарам.

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Славянский НПЗ

-НПЗ в Славянске 27 апреля в результате атаки дронов, частично приостанавливал работу. В результате ночных ударов БПЛА была повреждена одна из технологических установок… завод возобновил переработку в конце мая.

-Славянский нефтеперерабатывающий завод (Славянск-ЭКО), расположенный в Краснодарском крае, приостановил работу 19 мая после атаки БПЛА. Власти Славянского района сообщили, что в ночь с 18 на 19 мая во время атаки БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ.

Газпромнефтехим Салават

-Удар БПЛА днем в четверг 9 мая по предприятию Газпром нефтехим Салават в Башкирии пришелся по одному из технических помещений комплекса каталитического крекинга, который в результате был остановлен.

Мини-НПЗ Калуга

–15 марта БПЛА атаковали Первый завод Возник пожар на установке перегонки нефти АВБТ-101.

–10 мая пожар из-за падения БПЛА произошел на территории НПЗ Первый завод мощностью переработки около 1,2 миллиона тонн в год в Калужской области. В результате загорелись три емкости с дизтопливом и емкость с мазутом.

Нижегородский НПЗ

-Лукойл сообщил 12 января об "инциденте" на технологической установке Нижегородского НПЗ, не раскрыв деталей, а источники Рейтер говорили, что аварии произошли на трех установках (21 декабря, 4 и 7 января).

–12 марта Нижегородский НПЗ (НОРСИ) Лукойла остановил крупнейшую первичную установку переработки нефти АВТ-6 после пожара, возникшего в результате атаки БПЛА.

Рязанский НПК

–13 марта на Рязанской НПК в результате атаки беспилотников были повреждены две установки первичной переработки: АТ-6 производительностью 23.190 тонн в сутки (около 47,5% от суммарной мощности первичной переработки НПЗ) и АВТ-4 (11.400 тонн в сутки, 23,4% мощности НПЗ), что привело к резкому сокращению переработки сырья и снижению выпуска автобензина и дизтоплива на заводе.

-Пожар произошел в ночь на 1 мая на установке первичной переработки нефти АВТ-3 (8.590 тонн в сутки, 17,6% мощности НПЗ) Рязанской НПК Роснефти, сообщили.

Сплиттер НОВАТЭК в Усть-Луге

-Пожар на терминале Новатэка в Усть-Луге произошёл 21 января в результате двух взрывов после "внешнего воздействия", после чего компания остановила работу на двух установках комплекса фракционирования конденсата – сплиттерах,

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Эта цель находится рядом с Питером и по логике вещей, должна быть прикрыта системой ПВО, которая установлена для защиты города дедушки Ленина и крейсера Аврора. Именно потому противник приводит финальную формулировку причины пожара. Там отказались признавать, что удары нанесены дронами ВСУ и долго пытались рассказывать о том, что это была диверсия, которую провела соседняя Эстония. Но нам это неважно, пусть они даже валят вину на мембарцев. Главное – результат.

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ТАНЕКО

-Пожар возник 2 апреля на установке первичной переработки нефти АВТ-7 НПЗ ТАНЕКО компании Татнефть утром 2 апреля в результате атаки беспилотника.

Куйбышевский НПЗ

-(23 марта – ред.) БПЛА вызвал пожар на первичной установке АВТ-5 (9.500 тонн в сутки, 47% мощности НПЗ), которая была аварийно выключена. Вместе с АВТ-5 с 23 марта аварийно была выключена соседняя АВТ-4 (10.500 тонн в сутки, 53% мощности НПЗ). В результате Куйбышевский НПЗ был был полностью остановлен.

Сызранский НПЗ

–16 марта на принадлежащем Роснефти Сызранском НПЗ мощностью 8,5 миллиона тонн в год произошел пожар в результате атаки беспилотника.

Ильский НПЗ

-Пожар на экспортно ориентированном Ильском НПЗ мощностью нефтепереработки 6,6 миллиона тонн в год произошел 9 февраля.

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Все эти примеры приведены только потому, что в сети появились подтверждения атаки и последующее возгорание на предприятии. Был еще целый ряд атак, но там противник упорно рассказывал об остановке на плановый ремонт и о том, что визуальные и аккустические эффекты возникали в связи с каким-то испытаниями, но не с атакой БПЛА. Однако и этого списка только НПЗ и только за последний год, уже достаточно для того, чтобы обозреть масштаб проделанной нашими военными работы.

А ведь все, указанное выше, лишь часть общей картины. Ведь параллельно ударам по НПЗ, наносились удары и по хранилищам топлива. Уже готовые к использованию бензин, дизель, авиационное топливо и прочее были приготовлены для собственных войск, ведущих войну в Украину и ежедневно потребляющие тысячи тонн горючего. Понятно, что все оно должно распределяться из логистических узлов, которыми как раз и являются нефтебазы. Как известно, именно в этот момент либо еще горят, либо только что догорели резервуары сразу нескольких крупных нефтебаз, на которых выгорела часть из десятков или даже сотен тысяч тонн топлива.

Понятно, что именно такие потери непосредственно влияют на военную логистику и потому, об этом враг пишет с невиданной скромностью, но и не писать об этом – тоже нельзя. Ведь удачное попадание по такому объекту не дает возможности сохранить сам инцидент в тайне. Гигантские шлейфы дыма видны не только за десятки километров на местности, но и замечательно фиксируются средствами спутникового мониторинга. Поэтому рассказывать-то можно что угодно, а вот скрыть сам факт – не получится. В результате, именно эта часть отчета, у противника получается смазанной, но все равно – внушительной:

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-В результате атак дронов 20 августа возник пожар на топливном складе в Пролетарском районе Ростовской области (горела 2 недели – ред.)

-Возгорание произошло 28 августа на топливном складе в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА (горела 11 дней – ред.)

–28 авгцста дрон атаковал нефтебазу ("Зенит" – ред.) в Котельниче Кировской области.

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Ну и о том, какие нефтебазы были атакованы за последние несколько дней мы подробно писали и повторять это еще раз просто нет смысла. Нам не довелось увидеть подсчеты того ущерба, который удалось нанести противнику с помощью дронов, но что-то нам подсказывает, что он в сотни, а скорее – в тысячи раз превышает затраты на всю программу воздушных дронов, всех видов и классов. Причем, на НПЗ можно заменить поврежденное оборудование и снова запустить предприятие в работу, а вот с хранилищами дело другое.

Если уже резервуар взорвался и/или выгорел, то надо строить новый, а с пострадавшим уже ничего не сделаешь, кроме как пустить его на металлолом. А с учетом того, что емкости эти имеют объем от 5 до 10 тыс тонн, то повозиться с ними прийдется довольно долго. Но если все это будет восстанавливаться на прежнем месте, то сначала нужно выгрести все то, что попало под удар и горело. С учетом того, какие габариты все это имело изначально, то даже эта работа займет немало времени.

Плюс к тому, вместе с емкостями сгорело или полностью вышло из строя и различное оборудование. А как мы знаем, промышленное оборудование лапти привыкли закупать в Германии, с чем теперь у них имеются проблемы. А все это вместе взятое, дает основание противнику сухо констатировать неприятные тенденции, которые просто явно не стыкуются с постоянными, болезненно бодрыми заявлениями фюрера о том, что все идет по плану и "все хорошо, все хо-ро-шо". Отсюда и сухость изложения, чтобы не иметь себе проблем:

"Российские НПЗ в прошлом году снизили переработку сырья до 12-летнего минимума — около 267 миллионов тонн — из-за внеплановых ремонтов после атак украинских БПЛА, обвала маржи… На этом фоне Россия в 2024 году сократила экспорт нефтепродуктов через свои морские порты на 9,1% к предыдущему году до 113,7 миллиона тонн на фоне падения производства топлива на НПЗ".

Во всей этой повести противника, кроме прямых последствий атак, между строками читается тихий ужас по поводу того, что интенсивность воздействия на нефтянку за последний год оказалась просто запредельной, но самое неприятное здесь то, что у ВСУ явно становится больше возможностей для того, чтобы сделать основному экспортному сектору их экономики, вырванные годы. А с учетом того, что кроме тех дронов, которые наделали шороху в прошлом году, наии военные явно начали получать еще более эффективные девайсы, перспективы и вовсе выглядят мрачными. Ну а юродивый дед все еще пытается имитировать бодрость духа и уверенность в том, что с ним не будет так, как с Каддафи. Но Муамар тоже так не думал.