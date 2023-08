ВСУ продолжают ограниченные наземные атаки на юге: в ISW указали, как эта тактика влияет на оккупантов

Силы обороны Украины 5 августа провели ограниченные наземные атаки на юге, а именно направлениях фронта в Запорожской области. Они продолжают серию ограниченных наступлений и ударов, сопровождающих усилия по блокированию российской материально-технической базы и штабов в тыловых районах.

На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики отметили, что ныне все еще не идет речь о крупном украинском контрнаступлении, на теме которого спекулируют в РФ, а о медленном, но более эффективном истощении врага.

Накануне в Генштабе Украины сообщили, что Силы обороны продолжают вести контрнаступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Тем временем пропагандисты утверждали, что наземные атаки ВСУ в обоих районах якобы были лишь ограниченные, но подтвердили их продвижение в районе Орихова.

"Российские источники обычно характеризуют украинские атаки на юге Украины как численность до роты с минимальной бронетехникой или танковой поддержкой. Эти небольшие украинские наземные атаки указывают на то, что они продолжают сохранять незадействованные резервы для более крупных механизированных атак", – предположили в ISW.

По словам аналитиков, ограниченные атаки ВСУ могут создать условия для более крупных наступлений, когда украинская кампания по глубокому перехвату сил РФ в тылу уже оказала влияние на поле боя. А также они могут поддержать общие усилия Украины по достижению асимметричного градиента истощения оккупантов.

"Крупные украинские механизированные наступательные операции носили спорадический характер с начала контрнаступления в начале июня, и ISW не наблюдал визуальных свидетельств или других видимых признаков, указывающих на крупное наступление под Ореховом, которое, по утверждению российских источников, произошло 26 июля", – отметили эксперты.

Они убеждены, что пропагандисты РФ намеренно преувеличили украинскую атаку, чтобы изобразить контрнаступательные операции ВСУ как "провал". Газета The New York Times писала, якобы два анонимных представителя Пентагона заявили, что 26 июля начался "главный удар" контрнаступления Украины, хотя было неясно, имели ли в виду эти так называемые официальные лица атаки именно того дня, поскольку другие неназванные источники из США впоследствии отказались от этих комментариев.

"Украинские силы явно не проводят массированные механизированные контрнаступательные операции на Запорожском направлении по мере того, как их кампания по перехвату войск РФ продолжается. Они продолжают проводить серию разнокалиберных, но относительно небольших атак через линию фронта, которые имеют эффект фиксации российских войск на месте, утомляя их и истощая", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр указала, что ВСУ продолжают вести контрнаступление против оккупационных войск. Так, украинские защитники на юге местами прорвали первую линию обороны захватчиков.

