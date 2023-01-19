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ВСУ продолжили "демилитаризацию" оккупантов и вражеской ПВО, в больницу Новосветловки на Луганщине привезли более 200 раненых "мобиков" – Генштаб

Анастасия Ковалева
War
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ВСУ продолжили 'демилитаризацию' оккупантов и вражеской ПВО, в больницу Новосветловки на Луганщине привезли более 200 раненых 'мобиков' – Генштаб

В Украине продолжаются триста тридцатые сутки российского широкомасштабного вторжения. В течение суток противник нанес 4 ракетных удара, из них 2 – по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области, и 15 авиационных ударов. Кроме того, произвел более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Опасность авиационных и ракетных ударов оккупантов есть на всей территории Украины. Об этом говорится в традиционной вечерней оперативной постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

ВСУ продолжили ''демилитаризацию'' оккупантов и вражеской ПВО, в больницу Новосветловки на Луганщине привезли более 200 раненых ''мобиков'' – Генштаб

"Опасность авиационных и ракетных ударов оккупантов есть на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе отметили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Впрочем, на территории республики Беларусь продолжаются совместные учения воздушно-космических сил российской федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны республики Беларусь. Враг обстрелял из артиллерии районы Бучков Черниговской области; Поповки - Сумской и Алисовки, Стрелочной, Зеленой, Терновой, Старицы, Огурцового, Волчанская, Бочкового, Волоховки, Чугуновки, Новомлинская, Двухлетняя и Купянская в Харьковской области.

ВСУ продолжили ''демилитаризацию'' оккупантов и вражеской ПВО, в больницу Новосветловки на Луганщине привезли более 200 раненых ''мобиков'' – Генштаб

В отдельных направлениях ситуация сегодня складывалась так:

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Куриловка, Ивановка, Котляровка, Табаевка, Берестово и Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Площадки, Невского, Краснопоповки, Кременного и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Железное и Веселое Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Константиновка, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по районам населенных пунктов Никольские Дачи, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка на Донетчине и Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки.

На Херсонском направлении кафиры обстреляли, в частности, Новоалександровку, Гавриловку, Качкаровку, Милово, Республиканец, Одрадокаменку, Ивановку, Молодежное, Инженерное, Антоновку и Херсон.

ВСУ продолжили ''демилитаризацию'' оккупантов и вражеской ПВО, в больницу Новосветловки на Луганщине привезли более 200 раненых ''мобиков'' – Генштаб

Противник и дальше терпит значительные потери в живой силе. В частности, в Новосветловке на Луганщине, в местной больнице находится более 200 раненых из числа недавно принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской области.

ВСУ продолжили ''демилитаризацию'' оккупантов и вражеской ПВО, в больницу Новосветловки на Луганщине привезли более 200 раненых ''мобиков'' – Генштаб

Авиация Сил обороны Украины на протяжении суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 6 - по позициям его зенитно Наши ракетчики и артиллеристы поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения врага и состав боеприпасов оккупантов.

ВСУ продолжили ''демилитаризацию'' оккупантов и вражеской ПВО, в больницу Новосветловки на Луганщине привезли более 200 раненых ''мобиков'' – Генштаб

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января ВСУ ликвидировали за сутки 760 оккупантов. Общие безвозвратные потери врага в живой силе к утру 19 января достигли 118,5 тыс. российских захватчиков.

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