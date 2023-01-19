ВСУ продолжили ''демилитаризацию'' оккупантов и вражеской ПВО, в больницу Новосветловки на Луганщине привезли более 200 раненых ''мобиков'' – Генштаб

В Украине продолжаются триста тридцатые сутки российского широкомасштабного вторжения. В течение суток противник нанес 4 ракетных удара, из них 2 – по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области, и 15 авиационных ударов. Кроме того, произвел более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Опасность авиационных и ракетных ударов оккупантов есть на всей территории Украины. Об этом говорится в традиционной вечерней оперативной постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Опасность авиационных и ракетных ударов оккупантов есть на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе отметили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Впрочем, на территории республики Беларусь продолжаются совместные учения воздушно-космических сил российской федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны республики Беларусь. Враг обстрелял из артиллерии районы Бучков Черниговской области; Поповки - Сумской и Алисовки, Стрелочной, Зеленой, Терновой, Старицы, Огурцового, Волчанская, Бочкового, Волоховки, Чугуновки, Новомлинская, Двухлетняя и Купянская в Харьковской области.

В отдельных направлениях ситуация сегодня складывалась так:

– На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Куриловка, Ивановка, Котляровка, Табаевка, Берестово и Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области.

– На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы Новоегоровки, Площадки, Невского, Краснопоповки, Кременного и Серебрянского лесничества Луганской области.

– На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Железное и Веселое Донецкой области.

– На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Константиновка, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

– На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по районам населенных пунктов Никольские Дачи, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

– В Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка на Донетчине и Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки.

– На Херсонском направлении кафиры обстреляли, в частности, Новоалександровку, Гавриловку, Качкаровку, Милово, Республиканец, Одрадокаменку, Ивановку, Молодежное, Инженерное, Антоновку и Херсон.

Противник и дальше терпит значительные потери в живой силе. В частности, в Новосветловке на Луганщине, в местной больнице находится более 200 раненых из числа недавно принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской области.

Авиация Сил обороны Украины на протяжении суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 6 - по позициям его зенитно Наши ракетчики и артиллеристы поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения врага и состав боеприпасов оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января ВСУ ликвидировали за сутки 760 оккупантов. Общие безвозвратные потери врага в живой силе к утру 19 января достигли 118,5 тыс. российских захватчиков.