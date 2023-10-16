ВСУ продолжили наступление в районе Бахмута и на западе Запорожской области, есть продвижение: анализ боевых действий от ISW

Силы обороны Украины немного продвинулись к железной дороге к северу от Клещиевки (Донецкая область). Также продолжается наступательная операция украинских защитников на западе Запорожской области.

В частности, украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что воины воспользовались недавними попытками российских контратак, чтобы постепенно продвинуться в районе села Копани (5 км на северо-запад от Работино), к востоку от Нестерянки (10 км на северо-запад от Работино) и возле Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). На это обратил внимание американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 15 октября.

Аналитики заявили, что войска Украины в минувшие сутки продолжили наступательные действия у Бахмута, где продвинулись на южном фланге, и в Запорожской области.

Постепенное движение вперед в районе села Клещиевка доказывают кадры, опубликованные 15 октября, на которых можно вычислить геолокацию.

Видео дня

Российские источники сообщили о продолжающихся наземных атаках украинских войск южнее Бахмута на линии Клещиевка-Курдюмовка-Андреевка.

Также в РФ 15 октября заявляли о продолжении обстрелов со стороны Сил обороны Украины на линии Работино-Новопрокоповка-Вербовое. Украинские официальные лица подробности наступления на указанном участке пока не раскрывали.

Как писал OBOZ.UA:

– В течение 15 октября на линии фронта в Украине произошло около 70 боевых столкновений. Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия – на Бахмутском.

– Более детально об обстановке на фронте можно почитать в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по ссылке.

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