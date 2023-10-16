За сутки на фронте произошло 70 столкновений: уничтожены две системы ПВО врага и 5 артиллерийских средств – Генштаб

В течение суток на линии фронта в Украине произошло около 70 боевых столкновений. Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском, наносят потери оккупантам и закрепляются на новых рубежах. В частности, ракетные войска Сил обороны поразили два средства ПВО и пять артиллерийских средств врага.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной утром 16 октября, на 600-е сутки масштабного российского вторжения. Там отметили, что защитники отбили десятки вражеских атак на Купянском, Бахмутском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" ВСУ отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Видео дня

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили пять атак противника в районе населенных пунктов Клещиевка и Андреевка. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. Здесь наши воины отбили более 15 атак врага.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 15 атак врага в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области.

На Запорожском направлении противник четыре раза пытался восстановить утраченное положение в районе Работино, успеха не имел.

На Херсонском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Одесса" войска Украины ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника.

На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию, наносят противнику потери в живой силе и технике, истощают его вдоль всей линии фронта.

На Волынском и Полесском направлениях в зоне ответственности ОСГВ "Север" оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области РФ.

Российские обстрелы

В Генштабе отметили, что РФ продолжает игнорировать законы войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, совершает обстрелы из РСЗО не только по военным, но и многим гражданским объектам.

В частности, враг нанес очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые ракеты Х-59, баллистические ракеты "Искандер-М" и ударные дроны Shahed-136/131.

Всего агрессором нанесено 10 ракетных и 87 авиационных ударов, совершено 68 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, вследствие чего погибли и ранены гражданские, повреждены и разрушены частные жилые дома и другая инфраструктура.

Авиаударам подверглись Гремяч, Галагановка Черниговской области; Песчаное, Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области; Надия, Белогоровка, Серебрянское лесничество, Новолюбовка Луганской области; Григоровка, Северск, Спорное, Клещиевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дылеевка, Авдеевка, Очеретино, Степное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области; Бургунка, Отрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Степановка, Никольское, Херсон Херсонской области; Ивановка Николаевской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны нанесли потери врагу

Украинские войска наносят оккупантам потери в живой силе и технике, истощают противника по всей линии фронта, рассказали в Генштабе.

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и военной техники и еще один – по вражескому ЗРК. Также уничтожен российский вертолет Ми-8.

В свою очередь подразделения ракетных войск поразили два района скопления живой силы, вооружения и военной техники, два средства ПВО и пять артиллерийских средств оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW пришли к выводу, что РФ, хотя и продолжает наступление на Авдеевку, но не добивается успехов. А тяжелые потери, очевидно, привели к снижению темпов операций. При этом президент РФ Путин пытается умерить ожидания россиян относительно продвижения оккупантов.

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